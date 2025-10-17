Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Мбемо навивал "малкия си брат" Балеба да се присъедини към Манчестър Юнайтед

Мбемо навивал "малкия си брат" Балеба да се присъедини към Манчестър Юнайтед

  • 17 окт 2025 | 10:24
  • 599
  • 0
Мбемо навивал "малкия си брат" Балеба да се присъедини към Манчестър Юнайтед

Нападателят на Манчестър Юнайтед Брайън Мбемо се опитва да убеди своя съотборник от националния отбор на Камерун Карлос Балеба да премине на „Олд Трафорд“. Въпреки че самият той наскоро пристигна от Брентфорд за 71 милиона паунда, Мбемо активно участва в усилията за привличане на нови играчи. Съобщава се, че той е разговарял с полузащитника на Брайтън по време на международната пауза, насърчавайки го да обмисли присъединяване към „червените дяволи“.

Мбемо и 21-годишният Балеба, когото той според информациите смята за „малък брат“, са изградили силна връзка по време на престоя си в националния отбор на Камерун. Това се видя красноречиво през септември, когато играчът на Юнайтед беше видян да утешава халфа и да го предпазва от нахлуване на терена след изненадваща загуба от Кабо Верде.

Манчестър Юнайтед прояви интерес към динамичния полузащитник миналото лято, но твърдата позиция на Брайтън и исканата цена от над 100 милиона паунда предотвратиха сделка.

Ако Брайтън в крайна сметка продаде Балеба, това ще бъде поредният майсторски ход на клуба на трансферния пазар. „Чайките“ го привлякоха от Лил само за 23 милиона паунда като заместник на Мойсес Кайседо, чиято продажба на Челси генерира значителна печалба. Оттогава стойността на Балеба скочи до небесата след впечатляващ предишен сезон.

На международната сцена отборът на Камерун завърши втори в своята квалификационна група за Световното първенство след Кабо Верде и сега ще играе плейоф, за да си осигури място в турнира.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

В Полша твърдят, че има голяма вероятност Левандовски да играе за Атлетико

В Полша твърдят, че има голяма вероятност Левандовски да играе за Атлетико

  • 17 окт 2025 | 10:03
  • 1537
  • 0
Бивш защитник на Барселона останал изненадан от Роналдо: Чакаше ме в хотела, за да ме поздрави

Бивш защитник на Барселона останал изненадан от Роналдо: Чакаше ме в хотела, за да ме поздрави

  • 17 окт 2025 | 09:57
  • 1685
  • 0
Трент ще бъде готов за завръщането на “Анфийлд”

Трент ще бъде готов за завръщането на “Анфийлд”

  • 17 окт 2025 | 09:40
  • 1039
  • 0
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

  • 17 окт 2025 | 09:24
  • 9030
  • 13
ПСЖ подновява битките в Лига 1 срещу коварен съперник

ПСЖ подновява битките в Лига 1 срещу коварен съперник

  • 17 окт 2025 | 07:59
  • 2694
  • 0
Защитник се завръща за Арсенал за дербито с Фулъм

Защитник се завръща за Арсенал за дербито с Фулъм

  • 17 окт 2025 | 07:33
  • 1032
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември

  • 17 окт 2025 | 10:52
  • 264
  • 0
Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 08:00
  • 3939
  • 4
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда

  • 17 окт 2025 | 09:24
  • 9030
  • 13
Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

  • 16 окт 2025 | 23:56
  • 16740
  • 13
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

  • 17 окт 2025 | 06:30
  • 3010
  • 0
Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

  • 17 окт 2025 | 07:00
  • 2211
  • 0