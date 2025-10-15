Куртоа с любопитен съвет към новия вратар на Манчестър Юнайтед за дербито с Ливърпул

“Анфийлд” е истинският тест за всеки вратар. Особено като се има предвид, че Ливърпул е загубил само три от последните си 83 домакински мача във Премиър лийг за последните пет сезона. Точно това е огромната задача, пред която е изправен новобранецът в Манчестър Юнайтед Сене Ламенс, когато в неделя вечните съперници в английския футбол се изправят един срещу друг.

23-годишният белгийски страж, който дебютира за „червените дяволи“ при победата с 2:0 над Съндърланд преди паузата за националните отбори, се подготви за визитата на Мърсисайд, седейки на резервната скамейка за страната си при победата с 4:2 над Уелс в световна квалификация в Кардиф.

Ламенс беше до колегата си от Висшата лига Матс Зелс от Нотингам Форест, като двамата бяха резерви на номер едно на Реал Мадрид – Тибо Куртоа.

И преди да се изправи пред „мечкарника“ на „Анфийлд“ този уикенд, Куртоа, който има 107 мача за националния отбор, предложи съвет на Ламенс. Младият страж имаше само един пълен сезон в белгийската елитна дивизия, преди да премине в Юнайтед от Роял Антверп за 18,2 милиона паунда през лятото.

Бившият ас на Челси Куртоа заяви: „Това е труден стадион. Може би трябва да му кажа да аплодира домакинските фенове, когато излезе пред „Коп“!“

Сред феновете на „Коп“ съществува традиция да аплодират вратарите на гостуващите отбори. И докато това може да е приятен жест на уважение, когато Куртоа се появи с екипа на Реал или Челси, е малко вероятно да проработи за Ламенс, ако той се приближи до известната трибуна, носейки фланелка на Юнайтед.

Прожекторите ще бъдат насочени към Ламенс, а феновете зад вратата му ще бъдат нажежени до червено. Въпреки това, той направи впечатляващ и солиден старт при победата на „Олд Трафорд“ над „черните котки“. Ламенс запази суха мрежа в дебюта си и дори беше приветстван с възгласи „Ти ли си Шмайхел под прикритие?“ от привържениците, визирайки легендарния вратар на клуба от триумфалния сезон през 1999 г. – Петер Шмайхел.

Очаква се белгиецът да запази мястото си пред Алтай Байъндър, който допусна поредица от грешки този сезон, за това, което ще бъде истинско бойно кръщение на Мърсисайд.

Куртоа обаче смята, че високият 193 см Ламенс притежава всички качества, за да бъде успешен за отбора на мениджъра Рубен Аморим.

Ламенс се учи от най-добрите вратари – от Куртоа заради рефлексите му, от Марк-Андре тер Стеген заради спасяванията му, както и от сънародника му Мануел Нойер, а от Симон Миньоле – заради диетата и отдадеността му във фитнеса.

Изгряващият вратар, който играе предимно с десния крак, може да изнася топката и с левия. Извън терена той води тефтер, в който си записва подробности за начина, по който противниците му обичат да дриблират, пресират, стрелят и изпълняват дузпи. Но въпреки цялата си подготовка и щателно внимание към детайла, Ламенс знае, че трябва да се докаже пред феновете на Юнайтед.

Бивши играчи поставиха под въпрос дали той има нужния ръст, за да пази за клуб, който е имал величия като Шмайхел, Едвин ван дер Сар и Давид де Хеа.

Куртоа, който направи подобна стъпка, когато се присъедини към Челси от Генк през 2009 г., добави: „Първият му мач беше само загатване за това, което Юнайтед ще получи. Той е високо момче, не се страхува да излиза при центрирания и е хлапе с характер.“

„Сигурен съм, че може да се справи добре. Предстои му труден мач този уикенд, така че се надявам, ако играе, всичко да мине добре за него. Желая му всичко най-добро.“

Самият Куртоа ще пази пред „Коп“, когато Реал гостува на Ливърпул в груповата фаза на Шампионската лига в началото на следващия месец.

Той каза: „Аз самият ще отида там след няколко седмици. Мачовете там винаги са трудни и предполагам, че Ливърпул също ще трябва да се съвземе, след като загуби няколко мача.“

Големият проблем за Ламенс и Юнайтед е, че тези три загуби дойдоха при гостувания, а сега те се завръщат в крепостта „Анфийлд“.