  3. Шмайхел недоумява: Защо Хойлунд и Мактоминей са в Наполи, те са идеални за Манчестър Юнайтед

  • 16 окт 2025 | 02:25
Легендата на Манчестър Юнайтед Петер Шмайхел вярва, че Наполи може да съживи кариерата на Расмус Хойлунд по същия начин, както го направи със Скот Мактоминей. Бившият нападател на Аталанта последва стъпките на шотландския национал Мактоминей, преминавайки от „Олд Трафорд“ на "Диего Армандо Марадона“, където намери нова искра в кариерата си.

Според Шмайхел, това е едновременно знак за добре изградения отбор на Наполи и същевременно тежка критика към начина, по който двамата играчи са били третирани в Англия.

„Привличането на Бенямин Шешко ми се стори малко странно, защото имаме Расмус Хойлунд, който две години беше лишен от подавания“, коментира Шмайхел в подкаста на BBC „Sacked in the Morning“.

„Достатъчно е да видите какво прави в Наполи, играейки с Кевин Де Бройне и Скот Мактоминей – вкарва голове. Повтарям това постоянно от две години и половина – Расмус Хойлунд ще бъде нападател с по 25 гола на сезон за Манчестър Юнайтед, но му трябват пасове", разпалено коментира Шмайхел.

Мактоминей се превърна от забравен играч в Манчестър Юнайтед в най-полезния футболист в Серия "А" в дебютния си сезон, помагайки на Наполи да спечели Скудетото с 13 гола и 6 асистенции. Част от успеха му се дължи на факта, че шотландският халф получи възможност да играе на естествената си позиция, където може да се включва в атака, както и да помага в защита.

„Какво прави Скот в Наполи? Той е толкова подходящ за Манчестър Юнайтед“, продължи невярващо Шмайхел.

„Проблемът беше неговата универсалност, защото има играчи, които могат да играят само на една позиция. Мениджърите не му се доверяваха, за да изградят отбора около него. Те искат по-изчистени играчи. Той ставаше жертва на това отново и отново", сподели датската легенда.

„Фил Невил беше донякъде същият. Той никога не успя да се наложи като твърд титуляр, но изигра страшно много мачове, защото можеше да изпълнява различни роли. Не разбирам защо тези двамата са в Наполи. Няма да намерите никой с повече ентусиазъм за Манчестър Юнайтед от Расмус Хойлунд. Той е писал, че иска да играе за клуба, когато е бил на 10 години. Огромен фен е", добави Шмайхел.

От началото на сезона Хойлунд има 4 гола в 6 мача за Наполи в Серия "А" и Шампионската лига.

Снимки: Gettyimages

