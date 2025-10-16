Популярни
Основни играчи на Ман Юнайтед пропуснаха днешната тренировка

  • 16 окт 2025 | 17:12
  • 715
  • 1
Няколко основни играчи на Манчестър Юнайтед пропуснаха днешната тренировка на тима. Бруно Фернандеш, Матеус Куня, Амад Диало и Каземиро не бяха на тренировъчното игрище, а причината е, че те са получили един ден повече почивка. “Червените дяволи” се готвят за гостуване на Ливърпул в неделя.

Рубен Аморим най-вероятно няма да може да разчита на Нусаир Мазрауи, който пропусна последните два мача на тима. Мароканският защитник не игра и за страната си в световната квалификация срещу Конго. Лисандро Мартинес също не тренира с отбора днес, но е много близо до завръщане след тежката контузия на коляното.

Снимки: Gettyimages

