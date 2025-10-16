Основни играчи на Ман Юнайтед пропуснаха днешната тренировка

Няколко основни играчи на Манчестър Юнайтед пропуснаха днешната тренировка на тима. Бруно Фернандеш, Матеус Куня, Амад Диало и Каземиро не бяха на тренировъчното игрище, а причината е, че те са получили един ден повече почивка. “Червените дяволи” се готвят за гостуване на Ливърпул в неделя.

Рубен Аморим най-вероятно няма да може да разчита на Нусаир Мазрауи, който пропусна последните два мача на тима. Мароканският защитник не игра и за страната си в световната квалификация срещу Конго. Лисандро Мартинес също не тренира с отбора днес, но е много близо до завръщане след тежката контузия на коляното.

🚨Shea Lacey, Jim Thwaites and Jack Fletcher amongst the youngsters training with Manchester United seniors this morning as shown on Sky Sports, who report some senior players, inc Bruno Fernandes and Casemiro given extra time off after internationals. [@sistoney67] #MUFC pic.twitter.com/NGDojVBovm — UtdJoshua (@UtdJoshua03) October 16, 2025

