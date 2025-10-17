Легендата Ерик Кантона пред завръщане в Манчестър Юнайтед

Легендарният френски нападател Ерик Кантона е провел разговори с ръководството на Манчестър Юнайтед за евентуално назначаване като посланик на клуба. Според информация на Бен Джейкъбс, звездата на Юнайтед от 90-те години може отново да стане част от отбора, този път извън терена. Инициативата цели да засили връзката между клуба и глобалната фенска база, както и да подобри имиджа на марката на „червените дяволи“.

Кантона, който игра за Манчестър Юнайтед между 1992 и 1997 г., спечели четири титли от Премиър лийг с клуба и се превърна в една от най-харизматичните фигури в историята на първенството. Той има 143 мача и 64 гола за "червените дяволи" и е един от най-обичаните от феновете играчи, преминали през клуба.

Снимки: Gettyimages