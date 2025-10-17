Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ван Дайк: Излизаме за победа срещу Манчестър Юнайтед

Ван Дайк: Излизаме за победа срещу Манчестър Юнайтед

  • 17 окт 2025 | 00:05
  • 118
  • 0
Ван Дайк: Излизаме за победа срещу Манчестър Юнайтед

Защитникът на Ливърпул Вирджил ван Дайк очаква вълнуващ мач и победа в предстоящото дерби от осмия кръг на Премиър лийг срещу Манчестър Юнайтед.

"Предстои ни много важен мач срещу Манчестър Юнайтед, който вече очаквам с нетърпение, и това е още една възможност да покажем това, което показахме миналата година през целия сезон, поради което станахме шампиони и направихме толкова много хора по света щастливи. И сега, очевидно, се нуждаем един от друг, за да постигнем тази цел отново.

Работата е в основата на всичко и трябва да намерим постоянство и да се държим заедно. Изцяло сме фокусирани върху предстоящата задача - да победим Манчестър Юнайтед. Ще бъде вълнуващ мач“, цитира Pro Soccer Talk думите на 34-годишния нидерландец.

Ливърпул ще бъде домакин на Манчестър Юнайтед на 19 октомври.

Снимки: Gettyimages

