Мазрауи се завръща за дербито с Ливърпул

  15 окт 2025 | 14:49
Универсалният защитник на Манчестър Юнайтед Нусаир Мазрауи може да се завърне в игра за дербито с Ливърпул. Мароканецът не е играл от 20 септември заради контузия, която не бе дефинирана от страна на клуба, но замина за лагера на националния отбор на родината си за квалификациите с Конго и Бахрейн. 27-годишният футболист не взе участие в тези срещи, но през това време е напреднал по отношение на възстановяването си. Мазрауи вече се завърна в клубната база за медицински прегледи и се очаква да получи зелена светлина от лекарите на "червените дяволи".

През миналия сезон мароканецът започна в 38 от 42-та мача на Юнайтед под ръководството Рубен Аморим. Физическите му проблеми обаче започнаха още по време на предсезонната подготовка, като пропусна четири от петте проверки на отбора. Той се завърна в мача с Бърнли в края на август, след което започна в срещите с Манчестър Сити и Челси, но след това пропусна двубоите с Брентфорд и Съндърланд.

