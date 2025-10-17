Барселона с все по-сериозен интерес към Влахович

Нападателят на Ювентус Душан Влахович, чийто договор изтича в края на сезона, е в полезрението на Барселона като потенциален нов номер 9. Според италиански медии, сърбинът продължава да бъде сериозен кандидат за атаката на каталунците. Договорът на нападателя с Ювентус изтича в края на сезона, а в Италия твърдят, че „блаугранас“ го разглеждат като наследник на Роберт Левандовски.

От ръководството на Барселона активно проучват пазара за централен нападател, който да поеме щафетата от Роберт Левандовски. Контрактът на поляка изтича след края на кампанията и все още не е сигурно дали ще бъде подновен, което налага търсенето на надежден заместник за следващия сезон. Един от вариантите в списъка на Барса е камерунецът Карл Ета Ейонг, който прави фурор от началото на сезона с екипите на Виляреал и Леванте и има освобождаваща клауза от 30 милиона евро. Въпреки това, Влахович също остава в сметките на "блаугранас".

Футболистът на Ювентус е с изтичащ договор в края на настоящия сезон, а името му беше свързвано с Барса и през миналото лято. Вестник „Тутоспорт“ съобщава, че Влахович е сред имената в списъка на каталунския клуб и припомня, че спортният директор Деко е провел разговори с агента на нападателя, Дарко Ристич, за да се запознае със ситуацията му при „старата госпожа“.

Преговорите между Ювентус и Влахович за подновяване на договора му са в застой. Според информацията, сърбинът е решен да приключи престоя си в Италия и да потърси ново предизвикателство. Допълва се обаче, че той няма намерение да напуска през зимния трансферен прозорец, за да може през лятото да си осигури по-добър договор като свободен агент. От началото на сезона нападателят има четири гола и една асистенция в осем изиграни мача.

Байерн (Мюнхен) е друг голям клуб, който проявява интерес към Влахович. Баварците обаче са в напреднали преговори за подновяване на договора на Хари Кейн, което би усложнило привличането на нападателя от Белград. Предстои да видим дали Барса ще се насочи към Влахович, но е ясно, че името му ще бъде едно от водещите на трансферния пазар. Възможността за привличането му без трансферна сума е опция, която трябва да се следи отблизо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages