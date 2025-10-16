Популярни
УЕФА започна разследване срещу Ювентус

  • 16 окт 2025 | 22:22
  • 459
  • 1
УЕФА започна разследване срещу Ювентус

Ювентус може да изпадне в сериозни проблеми, след като стана ясно, че УЕФА е започнала разследване срещу клуба. По-конкретно, европейската футболна федерация е насочила вниманието си към "бианконерите" заради възможно нарушение на правилата за финансов феърплей.

Процедурата обхваща сезон 2022-23 до настоящия сезон, като според съобщение на Ювентус, резултатите ще бъдат обявени през пролетта на 2026 година.

„На 18 септември клубът беше уведомен от УЕФА за започване на процедура относно възможно нарушение на правилото за футболни приходи (Football Earning Rule) за тригодишен период. Резултатът от разследването, което отчита и прогнозите за текущия и следващите сезони, се очаква през пролетта на 2026 г.“, се посочва в съобщението.

Според италианските медии, санкциите, които отборът от Торино може да понесе, ако бъде признат за виновен, варират от глоба до наказания като забрана за регистриране на нови играчи в европейските турнири. От своя страна, Ювентус не смята, че евентуалните наказания ще създадат проблеми за функционирането на отбора.

Снимки: Gettyimages

