В Ювентус виждат в Мареска наставник за бъдещето

Италианският футболен гранд Ювентус обмисля настоящия мениджър на Челси Енцо Мареска като потенциален кандидат да поеме отбора в бъдеще, съобщават британските медии.

Според информация на Teamtalk , 45-годишният италиански специалист не е убеден, че ще изпълни договора си с английския клуб, който е до 30 юни 2029 г.

Мареска е в Челси от 1 юли 2024 г. Под негово ръководство отборът е спечелил 46 от 74 мача, завършил е наравно в 11 и е загубил 17.

Треньор на Юве пък в момента е хърватинът Игор Тудор.

Снимки: Gettyimages