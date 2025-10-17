Добри новини относно контузените в Барселона

Треньорът на Барселона, Ханзи Флик, вижда подобрение в медицинския бюлетин на отбора си, тъй като няколко играчи се завръщат към тренировките. Притеснението беше силно в каталунския лагер през последните дни, като списъкът с контузени се увеличаваше. Най-новата загуба беше тази на Роберт Левандовски, който има проблем с бедрото и ще отсъства около месец. Това бе поредната контузия в лагера на "блаугранас", където свен полския нападател, в лазарета са също Дани Олмо, Ерик Гарсия, Гави и Рафиня.

Въпреки това, тренировката в четвъртък (16/10) донесе усмивки на германския треньор. С връщането на всички национали, Флик видя няколко играчи да навлизат във финалната фаза на възстановяването си.

По-конкретно, Феран Торес участва в част от програмата с останалата част от отбора, след като преодоля мускулната преумора, която го остави извън последния мач на Испания. Ако няма изненади, 25-годишният атакуващ полузащитник се очаква да бъде на разположение както за мача в събота срещу Жирона, така и за европейската среща с Олимпиакос.

Безпрецедентна "епидемия" с контузии в Барселона

Завръщането на Торес предлага важно решение в атака, покривайки отчасти пропуските на Левандовски, Олмо и Рафиня. В същото време испански медии съобщават, че Ламин Ямал и Фермин Лопес също имат шансове да се възстановят за следващите два мача на отбора.

От последните завърнали се, Педри проведе индивидуална програма във фитнеса, докато Кубарси и Рашфорд тренираха нормално. Флик ще има на разположение всички налични играчи на тренировката в петък, където ще финализира плановете си за шампионатния мач в събота.

Снимки: Gettyimages