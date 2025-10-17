Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Добри новини относно контузените в Барселона

Добри новини относно контузените в Барселона

  • 17 окт 2025 | 05:03
  • 635
  • 0
Добри новини относно контузените в Барселона

Треньорът на Барселона, Ханзи Флик, вижда подобрение в медицинския бюлетин на отбора си, тъй като няколко играчи се завръщат към тренировките. Притеснението беше силно в каталунския лагер през последните дни, като списъкът с контузени се увеличаваше. Най-новата загуба беше тази на Роберт Левандовски, който има проблем с бедрото и ще отсъства около месец. Това бе поредната контузия в лагера на "блаугранас", където свен полския нападател, в лазарета са също Дани Олмо, Ерик Гарсия, Гави и Рафиня.

Въпреки това, тренировката в четвъртък (16/10) донесе усмивки на германския треньор. С връщането на всички национали, Флик видя няколко играчи да навлизат във финалната фаза на възстановяването си.

По-конкретно, Феран Торес участва в част от програмата с останалата част от отбора, след като преодоля мускулната преумора, която го остави извън последния мач на Испания. Ако няма изненади, 25-годишният атакуващ полузащитник се очаква да бъде на разположение както за мача в събота срещу Жирона, така и за европейската среща с Олимпиакос.

Безпрецедентна "епидемия" с контузии в Барселона
Безпрецедентна "епидемия" с контузии в Барселона

Завръщането на Торес предлага важно решение в атака, покривайки отчасти пропуските на Левандовски, Олмо и Рафиня. В същото време испански медии съобщават, че Ламин Ямал и Фермин Лопес също имат шансове да се възстановят за следващите два мача на отбора.

От последните завърнали се, Педри проведе индивидуална програма във фитнеса, докато Кубарси и Рашфорд тренираха нормално. Флик ще има на разположение всички налични играчи на тренировката в петък, където ще финализира плановете си за шампионатния мач в събота.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Жоао Невеш остава извън сметките на ПСЖ

Жоао Невеш остава извън сметките на ПСЖ

  • 17 окт 2025 | 03:41
  • 533
  • 0
Милан губи Адриен Рабио поне за месец

Милан губи Адриен Рабио поне за месец

  • 17 окт 2025 | 03:18
  • 652
  • 0
Легендата Ерик Кантона пред завръщане в Манчестър Юнайтед

Легендата Ерик Кантона пред завръщане в Манчестър Юнайтед

  • 17 окт 2025 | 02:50
  • 1073
  • 0
В Ювентус виждат в Мареска наставник за бъдещето

В Ювентус виждат в Мареска наставник за бъдещето

  • 17 окт 2025 | 02:23
  • 672
  • 0
Виейра: Дезире Дуе е най-добрият млад играч в света

Виейра: Дезире Дуе е най-добрият млад играч в света

  • 17 окт 2025 | 01:56
  • 463
  • 0
Борусия (М) гласува доверие на треньора си

Борусия (М) гласува доверие на треньора си

  • 17 окт 2025 | 01:24
  • 379
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

  • 16 окт 2025 | 19:21
  • 39172
  • 158
Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 69564
  • 171
Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

  • 16 окт 2025 | 18:07
  • 28420
  • 31
Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

  • 16 окт 2025 | 23:56
  • 7261
  • 6
Приключи първият ден от петия кръг в Евролигата

Приключи първият ден от петия кръг в Евролигата

  • 17 окт 2025 | 00:12
  • 7795
  • 0
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 12532
  • 25