Милан и Ювентус тръгват по петите на Ким Мин-Жае

  • 16 окт 2025 | 00:58
  • 54
  • 0
Милан и Ювентус тръгват по петите на Ким Мин-Жае

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Ким Мин-Жае може да се завърне в Серия "А" през януари, тъй като Милан и Ювентус следят отблизо ситуацията около него.

Южнокорейският национал познава добре италианския футбол, след като остави ярка следа в Наполи през сезон 2022/23. Само за една година той успя да удвои трансферната си стойност, което му осигури преминаване в Байерн за 50 милиона евро. В Бундеслигата обаче бранителят изпитва трудности да се наложи като титуляр.

Според "Газета дело Спорт", Ким Мин-Жае сериозно обмисля възможността да се завърне в Серия "А" още през януарския трансферен прозорец.

Ювентус търси подсилване в центъра на защитата, особено след поредната контузия на Бремер, и се надява дотогава все още да участва в Шампионската лига.

Междувременно, Милан вече направи опит да привлече Ким през лятото, но впоследствие се насочи към други цели.

Най-голямата пречка и за двата клуба е заплатата на играча, която възлиза на 9 милиона евро на сезон. Това означава, че дори и евентуален наем би бил твърде скъп.

Снимки: Imago

