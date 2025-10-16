Милан и Ювентус тръгват по петите на Ким Мин-Жае

Защитникът на Байерн (Мюнхен) Ким Мин-Жае може да се завърне в Серия "А" през януари, тъй като Милан и Ювентус следят отблизо ситуацията около него.
Южнокорейският национал познава добре италианския футбол, след като остави ярка следа в Наполи през сезон 2022/23. Само за една година той успя да удвои трансферната си стойност, което му осигури преминаване в Байерн за 50 милиона евро. В Бундеслигата обаче бранителят изпитва трудности да се наложи като титуляр.
Според "Газета дело Спорт", Ким Мин-Жае сериозно обмисля възможността да се завърне в Серия "А" още през януарския трансферен прозорец.
Ювентус търси подсилване в центъра на защитата, особено след поредната контузия на Бремер, и се надява дотогава все още да участва в Шампионската лига.
Междувременно, Милан вече направи опит да привлече Ким през лятото, но впоследствие се насочи към други цели.
Най-голямата пречка и за двата клуба е заплатата на играча, която възлиза на 9 милиона евро на сезон. Това означава, че дори и евентуален наем би бил твърде скъп.
