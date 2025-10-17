Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Агуеро: Рашфорд заслужава двойно признание за представянето си в Барселона

Агуеро: Рашфорд заслужава двойно признание за представянето си в Барселона

  • 17 окт 2025 | 04:02
  • 213
  • 0
Агуеро: Рашфорд заслужава двойно признание за представянето си в Барселона

Бившият легендарен играч на Барселона и аржентинския национален отбор, Серхио Агуеро, се изказа ласкаво за представянето на Маркъс Рашфорд, който играе под наем в каталунския отбор. 37-годишният аржентинец изрази мнението си за 27-годишното английско крило в интервю за вестник Mundo Deportivo.

„Началото на кариерата на Маркъс Рашфорд в Барселона заслужава двойно признание. Той стартира фантастично, помагайки на отбора с асистенции и ключови голове. Адаптира се много добре. Кой ще бъде в стартовия състав е решение на старши треньора. Очевидно е, че клуб от калибъра на Барса се нуждае от дълбочина в състава, за да може да се състезава на високо ниво във всички турнири“, заяви Агуеро.

Серхио Агуеро премина в Барселона през 2021 г., където прекара половин сезон. Той изигра общо 5 мача и отбеляза 1 гол, преди да обяви оттеглянето си.

Рашфорд до момента е изиграл 10 мача за Барселона през този сезон, като е отбелязал 3 гола и е направил 5 асистенции. Договорът му за наем е до края на настоящия сезон, а пазарната му стойност според Transfermarkt е 40 милиона евро. Преди това играчът заяви, че ако не е бил напуснал Манчестър Юнайтед, нямало е да отиде на Световното първенство.

Снимки: Gettyimages

