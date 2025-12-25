Интер близо до привличането на хърватски талант

Интер работи по привличането на един от най-талантливите млади хърватски футболисти. "Нерадзурите" ще се опитат да вземат 18-годишния Бранимир Млачич от Хайдук (Сплит) още през януари. Към младия бранител има сериозен интерес от цяла Европа. Реал Мадрид и Лион следят отблизо ситуацията.

Интер в момента е фаворит за подписа му. След разговори с агента на футболиста италианският гранд се е свързал с Хайдук и се надява да финализира трансфера в близките седмици. Цената на играча е около 5 милиона евро.

