Интер близо до привличането на хърватски талант

Интер работи по привличането на един от най-талантливите млади хърватски футболисти. "Нерадзурите" ще се опитат да вземат 18-годишния Бранимир Млачич от Хайдук (Сплит) още през януари. Към младия бранител има сериозен интерес от цяла Европа. Реал Мадрид и Лион следят отблизо ситуацията.
Интер в момента е фаворит за подписа му. След разговори с агента на футболиста италианският гранд се е свързал с Хайдук и се надява да финализира трансфера в близките седмици. Цената на играча е около 5 милиона евро.
Снимки: Imago