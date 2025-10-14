Холанд не игра и перфектната серия на Норвегия приключи

Устременият към Световното първенство догодина тим на Норвегия сложи край на отличната си победна серия, след като направи 1:1 срещу Нова Зеландия в контролна среща в Осло. До този двубой скандинавците бяха спечелили всичките си седем мача през календарната година, както и последните два за 2024-та. Този път обаче те бяха спрени от новозеландците, които междувременно вече се класираха за Мондиала в САЩ, Мексико и Канада.

Голеадорът на Норвегия Ерлинг Холанд не взе участие в контролата, защото беше освободен да се завърне по-рано в Манчестър Сити. Отделно Мартин Йодегор не игра заради травма.

Без тях съотборниците им не бяха толкова убедителни и през първото полувреме оставиха противника да създаде няколко положения. Веднъж гол на гостите не беше зачетен, но в добавеното време Фин Сърман все пак изведе Нова Зеландия напред.

През втората част норвежците изравниха чрез Антонио Нуса в 62-рата. И двата отбора имаха чисти положения за победен гол, а удариха и по една греда.

С травма от състава на Нова Зеландия напусна нападателят на Нотингам Форест Крис Ууд.

Норвегия е лидер в своята квалификационна група, като е сигурен поне за плейоф.