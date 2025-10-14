Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Норвегия
  3. Холанд не игра и перфектната серия на Норвегия приключи

Холанд не игра и перфектната серия на Норвегия приключи

  • 14 окт 2025 | 21:06
  • 1535
  • 0
Холанд не игра и перфектната серия на Норвегия приключи

Устременият към Световното първенство догодина тим на Норвегия сложи край на отличната си победна серия, след като направи 1:1 срещу Нова Зеландия в контролна среща в Осло. До този двубой скандинавците бяха спечелили всичките си седем мача през календарната година, както и последните два за 2024-та. Този път обаче те бяха спрени от новозеландците, които междувременно вече се класираха за Мондиала в САЩ, Мексико и Канада.

Голеадорът на Норвегия Ерлинг Холанд не взе участие в контролата, защото беше освободен да се завърне по-рано в Манчестър Сити. Отделно Мартин Йодегор не игра заради травма.

Без тях съотборниците им не бяха толкова убедителни и през първото полувреме оставиха противника да създаде няколко положения. Веднъж гол на гостите не беше зачетен, но в добавеното време Фин Сърман все пак изведе Нова Зеландия напред.

През втората част норвежците изравниха чрез Антонио Нуса в 62-рата. И двата отбора имаха чисти положения за победен гол, а удариха и по една греда.

С травма от състава на Нова Зеландия напусна нападателят на Нотингам Форест Крис Ууд.

Норвегия е лидер в своята квалификационна група, като е сигурен поне за плейоф.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Южна Африка се класира за Световното първенство за първи път от 2010 година

Южна Африка се класира за Световното първенство за първи път от 2010 година

  • 14 окт 2025 | 21:53
  • 553
  • 0
Световните квалификации: втори гол на Роналдо срещу Унгария

Световните квалификации: втори гол на Роналдо срещу Унгария

  • 14 окт 2025 | 22:22
  • 8520
  • 1
Италия 1:0 Израел, Ретеги откри от дузпа

Италия 1:0 Израел, Ретеги откри от дузпа

  • 14 окт 2025 | 21:45
  • 1907
  • 0
Латвия 0:3 Англия, Кайн с два бързи гола в края на първата част

Латвия 0:3 Англия, Кайн с два бързи гола в края на първата част

  • 14 окт 2025 | 21:44
  • 6720
  • 1
Санянг игра при разгромна победа на Гамбия

Санянг игра при разгромна победа на Гамбия

  • 14 окт 2025 | 21:25
  • 643
  • 0
Молдова грабна първата си точка в квалификациите като гост на Естония

Молдова грабна първата си точка в квалификациите като гост на Естония

  • 14 окт 2025 | 21:09
  • 629
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На почивката: Испания 1:0 България, 41:3 атаки за домакините

На почивката: Испания 1:0 България, 41:3 атаки за домакините

  • 14 окт 2025 | 22:30
  • 68445
  • 179
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 38538
  • 64
Латвия 0:3 Англия, Кайн с два бързи гола в края на първата част

Латвия 0:3 Англия, Кайн с два бързи гола в края на първата част

  • 14 окт 2025 | 21:44
  • 6720
  • 1
Италия 1:0 Израел, Ретеги откри от дузпа

Италия 1:0 Израел, Ретеги откри от дузпа

  • 14 окт 2025 | 21:45
  • 1907
  • 0
Янчев: Видяхте и почувствахте заряда, имаме уникални играчи

Янчев: Видяхте и почувствахте заряда, имаме уникални играчи

  • 14 окт 2025 | 21:14
  • 4457
  • 3
Везенков и Олимпиакос се надлъгват с Анадолу Ефес в Пирея

Везенков и Олимпиакос се надлъгват с Анадолу Ефес в Пирея

  • 14 окт 2025 | 22:23
  • 3151
  • 0