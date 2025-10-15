Меси се завърна и Аржентина се развихри срещу Пуерто Рико

Популярни
  • 15 окт 2025 | 05:11
Аржентина показа голова мощ в приятелския мач с Пуерто Рико, игран на "Чейс Стейдиъм" във Форт Лодърдейл, САЩ. "Гаучосите" се наложиха с мощното 6:0 след два гола на Алексис Мак Алистър (14' и 36') и попадение на Гонсало Монтиел (23'), автогол Стивън Ечевария (64') и точни изстрели на Лаутаро Мартинес (79' и 84'). За доброто представяне на аржентинците изглежда повлия и завръщането в състава на голямата звезда Лионел Меси, който макар и да не се разписа, се представи на познатото високо ниво и асистира за втория и шестия гол, а имаше важно участие и в първия.

Аржентина контролираше събитията на терена още от началните минути и бързо взе преднина в резултата. В 14-тата минута удар на Лионел Меси се отби от гредата, след това Николас Гонсалес опита удар от воле, който обаче се получи като асистенция за Алексис Мак Алистър, който с глава прати топката в мрежата за 1:0.

В 23-тата минута Меси отново показа класата си и с прекрасен прехвърлящ пас намери Гонсало Монтиел зад защитата, а той от воле порази вратата за 2:0.

В 36-ата минута Хосе Лопес получи топката в пеналта с гръб към вратата и я върна към Мак Алистър, който със силен удар я прати в мрежата за 3:0.

Четвъртото попадение бе автогол на Стивън Ечевария в 64-тата минута, който отклони във вратата си силен шут на Николас Гонсалес.

В 79-ата минута и Лаутаро Мартинес записа името си сред голмайсторите. Николас Гонсалес получи пас зад защитата и успя да продължи топката към нападателя на Интер, който отблизо я чукна във вратата за 5:0.

Крайното 6:0 оформи отново Лаутаро в 84-тата минута. Той получи супер пас с пета от Меси и стреля във вратата.

Снимки: Gettyimages

