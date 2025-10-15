Меси изпревари Неймар и вече е номер 1 по асистенции на международно ниво

Капитанът на Аржентина Лионел Меси постави поредния рекорд в своята кариера с двата си голови паса при успеха с 6:0 в контролата срещу Пуерто Рико.
Меси се завърна и Аржентина се развихри срещу Пуерто Рико
Меси подаде за попадението на Гонсало Монтиел за 2:0, както и за гола на Лаутаро Мартинес, с който беше оформен крайният резултат. Така 38-годишният ветеран събра общо 60 асистенции на международно ниво и така се превърна в рекордьор в това отношение, задминавайки бившия си съотборник в Барселона и Пари Сен Жермен Неймар, който има 59 голови паса за Бразилия. Освен това аржентинецът вече е с общо 398 асистенции във всички мачове в професионалната си кариера.
Меси също така е втори по голове на международно ниво със своите 114 в 195 мача за “Албиселесте”. Той изостава единствено от Кристиано Роналдо, който е вкарал 143 попадения в 225 двубоя за Португалия.
Снимки: Gettyimages