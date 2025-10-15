Мендеш говори три часа с Ямал, след което се срещна и с Деко

Агентът на Ламин Ямал Жорже Мендеш е провел тричасова среща с големия талант на Барселона днес, съобщава "Спорт". Португалецът е пристигнал изрично заради това. На разговора, който е бил съчетана с обяд в един от хотелите в града, са присъствали и други хора от екипа на Мендеш, както и приятелката на Ямал - аржентинската певица Ники Никол.

След това суперагентът се е видял и със спортния директор на каталунците Деко, който преди това пък е бил на обяд с Френки де Йонг, след като клубът днес обяви новия договор на нидерландеца. Мендеш представлява и доста други играчи на Барселона, сред които Алехандро Балде, Марк Касадо и Гил Фернандес.

Ламин Ямал вече се възстанови от контузията в слабините, която го извади от игра за мача със Севиля и световните квалификации с Грузия и България. Очакванията са този уикенд той да се завърне в игра за двубоя с Хетафе.

‼️ ¡Cumbre Deco - Jorge Mendes en Barcelona!



Tras comer con Frenkie de Jong para celebrar su renovación, Deco llega al hotel en el que se encuentra el superagente para charlar del momento de Lamine Yamal y todos los representados del portugués.



🎥 @monfortcarlos pic.twitter.com/XltHfkxEdW — Diario SPORT (@sport) October 15, 2025