  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  Мендеш говори три часа с Ямал, след което се срещна и с Деко

Мендеш говори три часа с Ямал, след което се срещна и с Деко

  • 15 окт 2025 | 20:13
  • 223
  • 0
Мендеш говори три часа с Ямал, след което се срещна и с Деко

Агентът на Ламин Ямал Жорже Мендеш е провел тричасова среща с големия талант на Барселона днес, съобщава "Спорт". Португалецът е пристигнал изрично заради това. На разговора, който е бил съчетана с обяд в един от хотелите в града, са присъствали и други хора от екипа на Мендеш, както и приятелката на Ямал - аржентинската певица Ники Никол.

След това суперагентът се е видял и със спортния директор на каталунците Деко, който преди това пък е бил на обяд с Френки де Йонг, след като клубът днес обяви новия договор на нидерландеца. Мендеш представлява и доста други играчи на Барселона, сред които Алехандро Балде, Марк Касадо и Гил Фернандес.

Ламин Ямал вече се възстанови от контузията в слабините, която го извади от игра за мача със Севиля и световните квалификации с Грузия и България. Очакванията са този уикенд той да се завърне в игра за двубоя с Хетафе.

