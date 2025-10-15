Мендеш говори три часа с Ямал, след което се срещна и с Деко

Агентът на Ламин Ямал Жорже Мендеш е провел тричасова среща с големия талант на Барселона днес, съобщава "Спорт". Португалецът е пристигнал изрично заради това. На разговора, който е бил съчетана с обяд в един от хотелите в града, са присъствали и други хора от екипа на Мендеш, както и приятелката на Ямал - аржентинската певица Ники Никол.
След това суперагентът се е видял и със спортния директор на каталунците Деко, който преди това пък е бил на обяд с Френки де Йонг, след като клубът днес обяви новия договор на нидерландеца. Мендеш представлява и доста други играчи на Барселона, сред които Алехандро Балде, Марк Касадо и Гил Фернандес.
Ламин Ямал вече се възстанови от контузията в слабините, която го извади от игра за мача със Севиля и световните квалификации с Грузия и България. Очакванията са този уикенд той да се завърне в игра за двубоя с Хетафе.