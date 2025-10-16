Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Йорданка Благоева: Стефан Ботев да не унижава божия дар за България Карлос Насар

Йорданка Благоева: Стефан Ботев да не унижава божия дар за България Карлос Насар

  • 16 окт 2025 | 10:44
  • 2603
  • 2

Легендата на българския спорт Йорданка Благоева взе отношение в скандала между световния шампион Карлос Насар и президента на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев. Тя изрази своята позиция в профила си във “Фейсбук”.

“Стефан Ботев да си заминава за Австралия /където живееше години наред/ и да не унижава божия дар за България Карлос Насар! Срам ме е вече от некадърност в българския спорт! Жадни за власт и пари! След гафа на Стефка всички тръгнаха по тази плоскост! Спрете се, приятели! Спортът е преди всичко феърплей! Боже, пази българските спортисти и трудът им”, написа Благоева във Фейсбук.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Други спортове

Антоанета Стефанова: Гордея се с момичетата

Антоанета Стефанова: Гордея се с момичетата

  • 16 окт 2025 | 09:06
  • 541
  • 0
Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

  • 15 окт 2025 | 18:03
  • 25567
  • 78
Весела Лечева коментира споровете в българските щанги: Най-лошо в спорта е да правим зависими хора

Весела Лечева коментира споровете в българските щанги: Най-лошо в спорта е да правим зависими хора

  • 15 окт 2025 | 15:24
  • 6071
  • 4
Весела Лечева: Българският спорт заслужава нов и модерен музей, който да съхранява историята

Весела Лечева: Българският спорт заслужава нов и модерен музей, който да съхранява историята

  • 15 окт 2025 | 14:58
  • 686
  • 0
Звезда в пистовото колоездене сложи край на кариерата си

Звезда в пистовото колоездене сложи край на кариерата си

  • 15 окт 2025 | 14:50
  • 561
  • 0
Карлос Насар се срещна с Делян Пеевски

Карлос Насар се срещна с Делян Пеевски

  • 15 окт 2025 | 13:09
  • 10228
  • 40
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 4602
  • 3
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 2890
  • 13
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 718
  • 0
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 3009
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 2834
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 5537
  • 1