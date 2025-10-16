Йорданка Благоева: Стефан Ботев да не унижава божия дар за България Карлос Насар

Легендата на българския спорт Йорданка Благоева взе отношение в скандала между световния шампион Карлос Насар и президента на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев. Тя изрази своята позиция в профила си във “Фейсбук”.

“Стефан Ботев да си заминава за Австралия /където живееше години наред/ и да не унижава божия дар за България Карлос Насар! Срам ме е вече от некадърност в българския спорт! Жадни за власт и пари! След гафа на Стефка всички тръгнаха по тази плоскост! Спрете се, приятели! Спортът е преди всичко феърплей! Боже, пази българските спортисти и трудът им”, написа Благоева във Фейсбук.

Снимки: Startphoto