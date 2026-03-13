Отлично представяне на Теодор Митев в Куба

Теодор Митев се класира за полуфиналите на международния турнир по бадминтон за мъже и жени в Хавана (Куба).

Състезателят на СК Бадминтон Стара Загора който миналата седмица стана шампион на надпревара за младежи до 19 години в Хавана, започна силно участието си в турнира. На старта той се наложи над Фабрицио Товар (Венецуела) с 21:16, 21:13. В следващия кръг Митев показа още по-убедителна игра и победи Напат Срисалаипаисал (САЩ) с 21:10, 21:10, като си осигури място на полуфиналите, където ще срещне поставения под номер 2 в схемата Бруно Карвальо (Португалия).

Митев и Денис Маринов ще играят и в дисциплината мъже двойки срещу представителите на домакините Икер Паласио и Карлос Хамилтън.

Маринов отпадна на сингъл, след като отстъпи на Икер Паласиос (Куба) с 20:22, 21:16, 19:21.