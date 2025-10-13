Популярни
Карлос Насар: Нула лева съм получил от федерацията

  • 13 окт 2025 | 10:29
  • 3458
  • 0

Карлос Насар разкри, че се надява най-накрая да получи признание от Българската федерация по вдигане на тежести.

21-годишният шампион отрече да е получил подкрепа от федерацията през последната година.

"Няма никаква роля федерацията към мен. Не го правя с цел да се заяждам, не искам никакви неразбирателства, но тази година са изхарчени към 500 000 лв. за моята подготовка. Нула лева съм получил от федерацията, всичко е от моите спонсори", каза Насар в студиото на "Тази сутрин" по bTV.

Зрелищно посрещане за Карлос Насар от феновете на ЦСКА
Зрелищно посрещане за Карлос Насар от феновете на ЦСКА

"Надявам се в най-скоро време да се свържат и с моя мениджър да подпишем договор, не получавам дори заплата. Не искам да се твърдят лъжи, да се заблуждават хората", добави шампионът.

Насар се завърна в България с подобаващо посрещане
Насар се завърна в България с подобаващо посрещане

Миналата седмица, на шампионата във Фьорде, Норвегия, Насар изтласка 222 кг. и стана номер 1 на планетата за трети път.

Президентът на българските щанги: Без г-н Делян Пеевски нямаше да сме тук
Президентът на българските щанги: Без г-н Делян Пеевски нямаше да сме тук

"Това е една от най-ценните ми титли. Имах голямо обещание към хората, които ме обичат и подкрепят. Имаше интрига, разклатиха ме иранските тимове", коментира той и добави, че на тренировки не изпуска щангата, както се случи на два пъти в изхвърлянето.

"Не бях готов за такива резултати. Почувствах такава сила, че ако ми трябваха, щях да изтласкам и 230 кг."

"Иранците много ме ядосаха. Три щаба играеха срещу мен. Иранците ми бяха превзели подиума, беше мокър, но аз нито за секунда не показах, че се притеснявам. Забързваха ме, забавяха ме. Направиха всичко, за да ме свалят от първото място", разкри Насар.

Снимки: Startphoto

