  3. Карлос Насар за федерацията: Не мога да продължавам да се унижавам

Карлос Насар за федерацията: Не мога да продължавам да се унижавам

  • 13 окт 2025 | 20:30
  • 4620
  • 6

Карлос Насар коментира обтегнатите си отношения с Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ).

Президентът на български щанги за Карлос Насар: Ако тръгне към Катар, да тръгне
Президентът на български щанги за Карлос Насар: Ако тръгне към Катар, да тръгне

Трикратният световен шампион внесе още повече яснота във взаимоотношенията си с президента на централа Стефан Ботев и потвърди, че ще продължи да се състезава за България, освен ако няма намеса отгоре.

Карлос Насар: Нула лева съм получил от федерацията
Карлос Насар: Нула лева съм получил от федерацията

"Отношенията ми с федерацията са доста прости - никакви са", започна Насар пред БНТ.

Зрелищно посрещане за Карлос Насар от феновете на ЦСКА
Зрелищно посрещане за Карлос Насар от феновете на ЦСКА

"Предложих примерен договор, не ми се отговори в продължение на няколко месеца. Аз не мога да продължавам да се унижавам, искайки собствените си пари и да ме карат да се чувствам неудобно и просто на Стефан Ботев казах, че оттук нататък той ще говори с мениджъра ми. Представих го и съм му дал номер, на който да се обади. Той ми каза, че ще му се обади, но явно не иска да говори с него, а имаше възможност. Сега бяхме на световното заедно", разкри българският талант.

Президентът на българските щанги: Без г-н Делян Пеевски нямаше да сме тук
Президентът на българските щанги: Без г-н Делян Пеевски нямаше да сме тук

Олимпийският първенец отхвърли твърденията на президента на БФВТ, че той му е предложил договор, който обаче е бил игнориран от 21-годишния тежкоатлет.

"Той малко не представлява нещата последователно. Аз му дадох този договор преди пет месеца да го прегледа и да се коментира. Той ми го връчва сега преди световното и аз му казах, че оттук нататък тези неща ще се коментират с моя мениджър. Аз искам да мисля единствено и само за тренировки. А дали той ще ми го даде на мен и аз ще му го дам на него... мисля, че щеше да стане едно прехвърляне на топката преди световното. Да се занимавам с такова нещо е малко несериозно", категоричен бе Насар.

"Може би нямаше да закача тази тема, ако той не беше казал, че аз съм станал световен шампион, благодарение на федерацията. Преди около 3 години си скъсах ахилеса и федерацията ми каза да се оправям и не ми вдигнаха телефона. Има много федерации, за които да състезавам, но България е моят избор, защото я обичам, не защото трябва, а защото е така. Израснал съм тук и хората, които обичам и са ме научили на нещо, са тук", посочи той.

"Засега нямам намерение да вдигам за друга държава, ако Ботев вече има някакви искания да ми взима правата, това вече е друга тема", завърши Карлос Насар.

