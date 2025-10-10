Норвегия се побърка по Карлос Насар - направиха го викинг

Световният шампион Карлос Насар предизвика голям интерес сред местните медии в Норвегия след поредния си златен медал. След вчерашния успех на шампионата във Фьорде българинът използва свободния ден да разгледа околностите и градчето, като непрестанно бе следван от журналисти и камери. Насар се качи на атракционно викингско корабче, като и облече и традиционни за викингите дрехи.

Насар бе придружен от екипа си, които се отдаде на заслужен ден отдих, а по-късно днес всички ще идат да подкрепят Христо Христов, който ще участва в състезанието в категория до 110 килограма, с което ще се приключи с българското участие на световното първенство.