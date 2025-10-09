По-малко от час до началото: Ето първите тежести на Карлос Насар

Карлос Насар излиза на подиума в битка за титлата в категория до 94 килограма на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде. Състезанието в норвежкото градче е с начален час 20:30. Голямата звезда на щангите ще се опита да стане златен медалист за трети път в своята кариера. Преди това 21-годишният българин стъпи на световния връх в категория до 81 кг. през 2021 година в Ташкент и в категория до 89 кг. в Манама през миналата година.

За първи опити Насар е заявил 170 кг в изхвърлянето и 210 в изтласкването. По отношение на началните заявки на съперниците в изхвърлянето с най-голяма тежест е иранецът Алиреза Моеини Седех - 176, а в изтласкването с най-голям опит ще започне другият иранец Али Алипур. Този цифри разбира се могат да бъдат променени в началото на състезанието, така че не е 100%, че всички ще започнат с началните си заявки.

С формирането на новите категории бяха определени и нови световни стандарти, които да служат за отправна точка за световните рекорди. При 94-килограмовите те са 181 в изхвърлянето, 221 в изтласкването и 396 в двубоя.

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

От юни месец тази година световната федерация обяви сформирането на нови категории в спорта, като Карлос реши да се състезава в тази до 94 килограма, след като последно на Европейското в Кишинев, където също триумфира като шампион, бе при 96-килограмовите. Така Насар може да стане световен шампион в три различни категории.