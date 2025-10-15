Карлос Насар се срещна с Делян Пеевски

Карлос Насар се срещна с лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски и се здрависа с него за снимка, съобщава пресцентърът на партията.

Ето какво написаха по случая от пресслужбата на ДПС - Ново начало:

Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО се срещна с шампиона Карлос Насар

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски се срещна с трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Лидерът поздрави шампиона за славата, гордостта и самочувствието, които носи на България с успехите си!

Той изрази пълната си подкрепа за световния шампион, така че да остане дълго на върха на щангите.

Делян Пеевски и Карлос Насар се обединиха за това, че подкрепата за развитието на спортистите е гарант за завоюването на нови победи и спортни постижения, с които да се гордеем като народ.