Дядото на Карлос Насар: Дано да спечели олимпийска титла и на 40

Еуфория в родния град на Карлос Насар - Червен бряг. Той спечели трета световна титла във вдигането на тежести и прати в екстаз цяла България.

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Часове след триумфа му във Фьорде, Норвегия, екип на bTV разговаря с гордите баба и дядо на Карлос Насар.

"Баба му беше по-оптимистка, но аз по едно време, особено при втория несполучлив опит, сърцето ми щеше да изхвръкне, защото все пак той е нашата гордост и най-вече радва цяла България", сподели щастливият дядо Лазар Цонев.

"Хората ни почитат, поздравяват ни, защото радостта ни е обща. Тя не е само на нашето семейство, тя е на цялата ни нация. Това е свръхестествено", добавя бабата Мая Цонева.

"Продължаваме да се молим Бог да му дава сили, за да устои докрай. И на 40-годишна възраст да вземе отново олимпийска титла", пожелава си дядо Лазар.

Снимка: iwf.sport