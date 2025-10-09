Кодиционния треньор на Насар: Карлос не е изпускал щанга от един месец

Треньор по обща физическа подготовка на Карлос Насар Милко Георгиев също даде мнението си след трета световна титла на олимпийския шампион. Той се опита да обясни развръзката в изхвърлянето, оставила българина на четвърто място в движението.

"Той не е изпускал щангата от един месец. Сега видяхме, че и той е човек. Казах му да забрави какво се е случило в изхвърлянето. Имаше напрежение, малко колебание, нямаше време между втория и третия опит. Стресът беше, защото беше неочаквано, не се е случвало", каза специалистът пред камерата на bTV.

"Този потенциал ще се разгърне. Хубаво е, че взе световната титла, защото бяхме сигурни, че няма какво да се случи. Истината е, че бяхме изненадани от случката. Просълзиха ми се очите, защото това е много работа и много емоция. Ние сме страхотен екип. Тепърва ни очакват хубави неща. Хората се чудят какво се случва, засега няма да им казваме", завърши Георгиев.