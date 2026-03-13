Популярни
Бербатов изпрати конкретни предложения до трима министри

  • 13 март 2026 | 15:38
  • 316
  • 0
Съветникът на министър-председателя по въпросите на младежта и спорта - Димитър Бербатов, изпрати конкретни идеи и предложения до министрите на младежта и спорта Димитър Илиев, на образованието и науката Сергей Игнатов и на здравеопазването Михаил Околийски. Мерките, разработени след срещите с министрите, имат за цел да утвърдят спорта като фактор за здраве, профилактика и превенция на заболяванията, като стимулират активността и здравословния начин на живот сред младите хора.

Първото писмо, изпратено до Димитър Илиев и Сергей Игнатов, включва оперативен план "Отворен салон", който предвижда отваряне на всички училищни салони за спорт след учебните часове. Планът въвежда национален единен договор за лицензирани клубове, като приходите от наеми се използват директно за ремонт, модернизация, консумативи и охрана на училища. Акцентът е върху хигиена, безопасност и равноправен достъп за професионален и масов спорт, включително за сертифицирани клубове без лиценз. Системата ще работи на регионален принцип, като клубовете с ученици от конкретното училище имат приоритет.

Във второто писмо Бербатов представя програмата "Здраве чрез спорт", изпратена до министрите Михаил Околийски и Сергей Игнатов, с фокус върху превенцията на детското затлъстяване, диабет тип 2 и гръбначни изкривявания. Програмата предвижда 28 мобилни медицински екипа, дигитален "Здравен паспорт" за децата и използване на целеви средства от акцизи за финансиране на инициативата. Включени са здравни ваучери, които позволяват на децата с медицинска нужда да посещават спортни клубове за масов  спорт, както и сертификация на треньорите по първа помощ и реакция при спортен травматизъм. Освен спортната активност, програмата акцентира върху здравословното хранене в училищата - забрана на енергийни напитки, включване на плодове и зеленчуци във всяко меню, контрол върху автоматите (вендинг машините) и осигуряване на безплатна и филтрирана вода до всеки спортен салон.

С реализацията на тези инициативи училищата ще се превърнат в центрове за здраве и активност, където спортът и храната работят заедно като инструменти за превенция, образование и социална интеграция на младите хора, осигурявайки устойчиво подобряване на тяхното физическо и здравно състояние.

