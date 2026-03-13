  • 13 март 2026 | 16:56
  • 103
  • 0
Пенева и Петров са втора резерва за финала на СК по батут в Алкмаар

Христина Пенева и Калоян Петров са втора резерва за финала в дисциплината синхронни смесени двойки на Световната купа по скокове на батут в нидерландския град Алкмаар.

Българите, носители на трофея от миналата година в дисциплината, завършиха на 11-о място в полуфиналите с резултат от 47.380 точки и останаха извън първите осем, които продължават във финала.

С най-висока оценка към финалната фаза се класираха неутралните атлети Яна Лебедева и Иван Литвинович с 50.410 точки. Литвинович е двукратен олимпийски, четирикратен световен и трикратен европейски шампион.

В индивидуалната надпревара при жените Марияна Узунова завърши на 29-о място с 51.570 точки. Христина Пенева не успя да завърши комбинацията си и с 26.060 точки остана на 50-а позиция.

При мъжете Мариян Михалев се класира на 37-о място с 56.090 точки, а Калоян Петров е 41-ви с 55.320 точки.

В синхронните скокове при жените Пенева и Марияна Узунова заеха 15-о място с 27.520 точки, след грешка в изпълнението на съчетанието.

