Турнирът на претендентите 2026: една мечта, осем елитни кандидати

Фигурите са подредени в Пафос, Кипър, където Турнирът на претендентите на ФИДЕ 2026 скоро ще определи претендента за световната титла по шахмат (28 март - 15 април). В рамките на четиринадесет изтощителни кръга осем от най-силните гросмайстори в света ще се борят за правото да предизвикат действащия световен шампион Гукеш Домараджу.

"Опитът срещу амбицията" на Турнира на претендентките

Списъкът на участниците съчетава опитни ветерани от Турнира на претендентите с безстрашни нови участници. Някои се класираха чрез впечатляващи турнирни победи, други чрез постоянство в елитния шахматен календар, но всички пристигат в Кипър с една цел - да спечелят най-трудния турнир в професионалния шахмат.

Турнирът на претендентите е широко смятан за най-тежкото събитие в шахмата – четиринадесет кръга, без лесни партии, и всяка половин точка може да промени съдбата на турнира.

За да бъде още по-вълнуващо, тазгодишният състав обещава завладяващ сблъсък на стилове и поколения: опитни претенденти като Каруанa, Гири и Накамура, изгряващи звезди като Прагнананда, Синдаров и Есипенко, както и елитни техници като Блаубаум и Уей И.

С елитните гросмайстори-коментатори Ян Густафсон и Петер Свидлер, които ще анализират партиите, едно е сигурно - в Кипър всеки ход ще има значение. Нека разгледаме по-отблизо претендентите, подредени според рейтинга им във ФИДЕ към март 2026 г.

Хикару Накамура (САЩ, 2810 ЕЛО)

Петкратен шампион на САЩ и една от най-разпознаваемите фигури в съвременния шах, Накамура се класира за турнира чрез рейтинговата квота, с най-висок среден класически рейтинг през квалификационния период.

Макар напълно в рамките на правилата, класирането му предизвика обществени дискусии, тъй като той изигра минималния необходим брой партии срещу по-слабо рейтингови съперници.

В момента втори в световната ранглиста, Накамура е известен не само с онлайн присъствието си, но и с изключителната си устойчивост през цялата си кариера – от елитни класически турнири до световни цикли и множество титли в рапид и блиц.

Сред постиженията му са:

златен медал на Шахматната олимпиада 2016

победа в Tata Steel 2011

победа в Norway Chess 2023

множество титли от Grand Chess Tour

Той е считан за един от най-силните играчи в рапид и блиц в историята, печелейки Световното първенство по рапид 2022 и множество призови класирания в блица. Онлайн е един от най-гледаните шахматни стриймъри в света и популярен посланик на играта в платформи като Twitch и YouTube.

С многократни участия в турнира на претендентите, малко играчи се справят с напрежението по-добре от него. Ако Хикару получи ранен импулс, може да се превърне в сериозен кандидат за първото място.

Фабиано Каруана (САЩ, 2795 ЕЛО)

Каруана ще участва за пети път в Турнира на претендентите, а се класира чрез победата си във ФИДЕ Circuit 2024, сезонно състезание за елитни турнирни резултати. В момента номер 3 в света, той е постоянен участник в борбата за световната титла повече от десетилетие и е известен с дълбоката си подготовка в дебюта и изключителните си изчислителни способности.

Американският гросмайстор спечели Турнира на претендентите 2018 в Берлин, след което предизвика Магнус Карлсен за световната титла в Лондон. Мачът остава един от най-равностойните в историята, макар Каруана да загуби след тайбрек.

Сред други негови успехи са:

Grenke 2015

Norway Chess 2018

Tata Steel 2020

Най-впечатляващият му турнир остава Sinquefield Cup 2014, където постигна 8.5 от 10 точки, започвайки с феноменалните 7 поредни победи.

Той също така е:

петкратен шампион на САЩ

олимпийски златен медалист (2016)

многократен победител в Grand Chess Tour

Като част от подготовката си Каруана наскоро участва в два турнира в Сейнт Луис, включително Saint Louis Masters, където постигна впечатляващ резултат 7 от 9. Мнозина анализатори го смятат за естествения фаворит. Ако опитът има значение в този турнир, Каруана разполага с него в изобилие.

Уей И (Китай, 2754)

Седми в света, най-силният китайски шахматист се класира като финалист от Световната купа 2025 в Гоа. Това ще бъде първото му участие в Турнира на претендентите. В продължение на години Уей И беше смятан за най-големия шахматен талант след Магнус Карлсен.

Китайският гросмайстор привлече вниманието още като тийнейджър със зрелищна тактическа игра и безстрашни атаки. Той държи рекорда за най-млад играч преминал рейтинг 2700 – едва 15-годишен.

Уей И е автор на едни от най-зрелищните партии в съвременния шах. Особено известна е победата му през 2015 г. срещу Ласаро Брузон, считана от мнозина за една от най-великите партии в стил „лов на царя“. Той е печелил множество елитни турнири в Китай и по света и има ключова роля в:

златото на Китай на Олимпиадата 2014

победата на Китай на Световното отборно първенство 2015

Уей И съчетава дълбоки изчисления, тактическа креативност и безстрашна атака. Ако турнирът стане остър и тактически, той може да се окаже един от най-опасните участници.

Аниш Гири (Нидерландия, 2753)

Един от най-постоянните елитни играчи през последното десетилетие, Гири е сред световния шахматен елит още от тийнейджърските си години. Той е редовен участник в цикъла за световната титла и е известен с прочутия си резултат от 14 ремита в Турнира на претендентите 2016.

В изданието 2020/2021 обаче той се бореше за първото място до последните кръгове. Сред успехите му са множество международни турнири, а също така е ключова фигура в националния отбор на Нидерландия, с бронзов медал на Олимпиадата 2014.

В момента осми в света, Гири е известен със:

изключително дълбока дебютна подготовка

стратегическа яснота

техническа прецизност

Докато по-рано беше асоцииран със солидна игра, през последните години той демонстрира много по-амбициозен и атакуващ стил.

Жавохир Синдаров (Узбекистан, 2745)

Един от най-вълнуващите млади шахматисти, Синдаров бързо се утвърди като лидер на новото поколение. Той се класира чрез една от най-трудните квалификации в шахмата – победата в Световната купа 2025 в Гоа, нокаут турнир, който тества нервите и универсалността на играчите.

Въпреки че е в ранна фаза от кариерата си, узбекският гросмайстор вече има репутация на смел и креативен играч. В момента 12-и в света, той има силни резултати в редица елитни турнири, включително златен медал на Олимпиадата 2022 в Ченай, където Узбекистан сензационно спечели.

Известен е със:

динамичен и амбициозен стил

остри дебюти

сложни митшпилни позиции

Партиите му често включват жертви, енергични атаки и творчески решения.

Прагнананда Рамешбабу (Индия, 2741)

Това ще бъде второто му участие в Турнира на претендентите, след като се класира чрез FIDE Circuit 2025. Издигането му в елита е изключително впечатляващо.

Със забележителни изчислителни способности, тактическа точност и позиционно разбиране, индийският гросмайстор вече е сред водещите играчи на новото поколение.

Сред успехите му са множество елитни турнири, включително Tata Steel Masters 2024, както и ключова роля в историческата победа на Индия на Олимпиадата 2024.

Въпреки младостта си, той вече има резултати, за които много шахматисти само мечтаят. С нарастващ опит на най-високо ниво, Прагнананда се смята за един от бъдещите претенденти за световната титла.

Матиас Блаубаум (Германия, 2698)

Германският гросмайстор постепенно изгради репутация на един от най-надеждните и технически силни европейски играчи.

Известен е със своите енциклопедични дебютни знания, отлична техника в ендшпила и спокоен турнирeн темперамент. Блаумаум е двукратен европейски шампион.

Той ще дебютира в турнира на претендентите благодарение на изненадващото второ място в Grand Swiss 2025, изпреварвайки много по-високо рейтингови играчи. Той е третият германец в историята на турнира след Роберт Хюбнер и Волфганг Улман.

Андрей Есипенко (FIDE, 2698)

И накрая, но не и по значение -Андрей Есипенко, който заема 33-то място в световната ранглиста към март 2026, със същия рейтинг като Блаумаум.

Той също дебютира в турнира, класирайки се чрез трето място в Световната купа 2025. Есипенко от години чука на вратата на световния елит. Той спечели Европейското индивидуално първенство 2022 (поделено първо място) и има стабилни резултати в редица големи турнири.

В началото на кариерата си той постигна сензационна победа над Магнус Карлсен в класическа партия. След тежка загуба на полуфиналите на Световната купа, той показа изключителна устойчивост, като се върна силно и спечели решаващия мач за третото място.

Със своята креативност, тактически усет и добра техника в ендшпила, Есипенко има всички предпоставки да направи силно участие в Турнира на претендентите 2026.