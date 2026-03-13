Тепавичаров и Спасова с купите при зрелостниците на "Тенис на маса Фест 2026"

Столицата излъчи днес своите шампиони при младите чрез 11-ото издание на Откритото градско първенство по тенис на маса. Турнирът бе учреден с дебютна надпревара през 2016 г. по предложение на „София – европейска столица на спорта“ със съдействието на БФТМ.

Най-много овации събраха шампионите в най-горната възрастова група, където с Купите на победители ликуваха Кирил Тепавичаров от Първа английска гимназия и Дария Спасова от ЧЕГ „Проф д-р В. Златарски“. Домакин на събитието отново бе спортната зала на Частно международно училище „Свети Георги“ на столичния бул. Вапцаров.

Турнирът бе открит от президента на Българската федерация по тенис на маса Стефан Китов и от изпълнителния директор на „София – европейска столица на спорта“ Дамян Диков. Двамата приветстваха 193-мата участниците, като подчертаха важността на подобни състезания за възстановяване и разрастване на ученическия спорт в столицата, което в последните години е един от приоритетите на общината.

Ето и призьорите на Открития шампионат 2026 в трите възрастови групи:

5 – 7 КЛАС – момчета: Васил Пейков (ЧСУ „Св. София), Емил Шопов (131 СУ), Марк Макунов (СМГ) и Владимир Балджиев (ЧСУ „Св. София); момичета: Радина Захариева (107 ОУ), София Василева (156 ОБУ), Моника Божидарева и Надя Георгиева (и двете от 106 ОУ)

8-10 КЛАС – момчета: Кристиян Николов (НПГПТО „Ломоносов“), Росен Наков (66 СУ), Фикрет Фикрет (ЧСИ „Дружба“) и Калоян Станоев (1АЕГ); момичета: Жаклин Райкова (93СУ), Спасена Грудева (18СУ), Емине Александрова (ЧСУ „Дружба“) и Арзу Сали (Втора английска гимназия)

11-12 КЛАС - младежи: Кирил Тепавичаров (1АЕГ), Мусаб Цацаров (ЧСУ „Дружба“), Майкъл Грозданов (НПГПТО „Ломоносов“) и Мартин Костов (АС „Попов“); девойки: Дария Спасова (ЧЕГ „Проф д-р В. Златарски“), Калина Пиперава (31СУ), Елена Григорова (Втора Английска Гимназия) и Гергана Чулова (Втора Английска Гимназия).