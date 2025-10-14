Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Министър Иван Пешев награди с парична премия световния шампион в щангите Карлос Насар

Министър Иван Пешев награди с парична премия световния шампион в щангите Карлос Насар

  • 14 окт 2025 | 16:48
  • 548
  • 1

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи почетен плакет и парична премия по наредба №5 в размер на 115 хиляди лева на световния шампион в щангите Карлос Насар. На първенството на планетата във Фьорде, Норвегия, българинът спечели титлата в двубоя при 94-килограмовите и златен медал в изтласкването, поставяйки и нов световен рекорд в движението.

“С невероятния си талант, силен спортен дух и постоянство ти доказа, че мястото на българските щанги е сред най-силните в света“, каза министър Пешев.

Той поздрави екипа на Насар и връчи почетни плакети на треньорите Павел Христов, Милко Георгиев, както и на масажиста Атанас Литков. Треньорският щаб на световния шампион ще бъде награден с парична премия в размер на 66 000 лв.

“Докато съм министър на младежта и спорта ще работя за това българските спортисти и младите ни таланти да продължават да прославят България на международната сцена и да се състезават за България“, допълни още Пешев.

По време на награждаването присъства и изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров. Той обяви, че като официално рекламно лице на тотото Карлос Насар има подписан договор на стойност 150 000 лв.

По-рано през годината Карлос Насар беше награден с парична премия от ММС в размер на 60 000 лв. и за трите знатни медала от Европейското първенство в Кишинев, Молдова.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Сестри Стоеви започнаха с победа на турнир по бадминтон в Дания

Сестри Стоеви започнаха с победа на турнир по бадминтон в Дания

  • 14 окт 2025 | 14:09
  • 282
  • 0
800 милиона дози допинг вещества и стероиди конфискувани от европейския

800 милиона дози допинг вещества и стероиди конфискувани от европейския

  • 14 окт 2025 | 10:02
  • 547
  • 0
Исторически успех за България на Световното по спортни танци

Исторически успех за България на Световното по спортни танци

  • 14 окт 2025 | 09:54
  • 1823
  • 1
Президентът на щангите: Няма да позволя Карлос Насар да си тръгне

Президентът на щангите: Няма да позволя Карлос Насар да си тръгне

  • 14 окт 2025 | 09:18
  • 10704
  • 20
Погачар разкри, че е бил на път да се откаже от "Тур дьо Франс"

Погачар разкри, че е бил на път да се откаже от "Тур дьо Франс"

  • 14 окт 2025 | 04:02
  • 2723
  • 0
Карлос Насар за федерацията: Не мога да продължавам да се унижавам

Карлос Насар за федерацията: Не мога да продължавам да се унижавам

  • 13 окт 2025 | 20:30
  • 21905
  • 44
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

  • 14 окт 2025 | 16:11
  • 8875
  • 9
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 6244
  • 4
Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 30370
  • 82
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 20406
  • 124
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 12893
  • 27
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 11957
  • 3