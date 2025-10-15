Скоулс: Няма никаква логика в раздялата на Ман Юнайтед с Хойлунд

Бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед, Пол Скоулс, признава, че е объркан от решението на клуба да се раздели с Расмус Хойлунд. Младият нападател беше принуден да напусне състава на Юнайтед от мениджъра Рубен Аморим, който предпочете да преструктурира отбора си това лято. Така датският национал премина под наем в Наполи, където се представя отлично. Той отбеляза четири гола в шест мача във всички турнири под ръководството на Антонио Конте, доказвайки на много критици, че може да намира мрежата въпреки слабата си форма в Премиър лийг.

„Погледнете Расмус Хойлунд, 22-годишно момче, което дойде, когато беше на 20. Единствен централен нападател за Манчестър Юнайтед и всичко беше върху неговите плещи, напрежението беше върху него и той не можа да се справи. Той трябваше да влиза и излиза от отбора. Трябваше да има трима или четирима централни нападатели. А това лято какво направиха? Пуснаха го да си тръгне и купиха друг, много подобен, абсолютно същият! На 22 години. Той започна добре, изглежда, че се подобрява. Но къде е здравият разум в това?", пита се Скоулс в подкаста „The Good, The Bad and The Football“.

Скоулс, подобно на много фенове на Юнайтед, е объркан от трансферната политика на клуба, която често позволява на талантливи играчи да напуснат, за да процъфтяват другаде, докато клубът привлича подобни профили. Хойлунд вече има осем гола за клуб и национален отбор този сезон и не показва признаци на спад във формата си, докато Юнайтед наблюдава със завист.

Снимки: Gettyimages