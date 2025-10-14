Популярни
  Ман Юнайтед вече има планове за Джоуб Белингам, среща конкуренцията на още един клуб от Премиър лийг

  14 окт 2025 | 10:26
Манчестър Юнайтед има реален интерес да привлече халфа на Борусия (Дортмунд) Джоуб Белингам. Според "Билд" Рубен Аморим харесва много качествата на по-малкия брат на Джуд Белингам и ще се опита да убеди клуба да го върне в Англия. 20-кратният шампион обаче може да срещне конкуренцията на Кристъл Палас за подписа на Джоуб, в случай че се стигне дотам той да напусне "жълто-черните" толкова скоро.

20-годишният халф премина в Борусия през лятото срещу 32 милиона паунда и подписа договор до 2030 година, но от началото на сезона Нико Ковач го използва спорадично и Белингам започна само в два мача от Бундеслигата. Треньорът в момента предпочита да залага на Марсел Забитцер и Феликс Нмеча.

Според "Билд" Аморим смята, че със своите физически данни Джоуб ще пасне идеално на неговата схема и стила на игра на Манчестър Юнайтед.

