Ман Юнайтед вече има планове за Джоуб Белингам, среща конкуренцията на още един клуб от Премиър лийг

Манчестър Юнайтед има реален интерес да привлече халфа на Борусия (Дортмунд) Джоуб Белингам. Според "Билд" Рубен Аморим харесва много качествата на по-малкия брат на Джуд Белингам и ще се опита да убеди клуба да го върне в Англия. 20-кратният шампион обаче може да срещне конкуренцията на Кристъл Палас за подписа на Джоуб, в случай че се стигне дотам той да напусне "жълто-черните" толкова скоро.

20-годишният халф премина в Борусия през лятото срещу 32 милиона паунда и подписа договор до 2030 година, но от началото на сезона Нико Ковач го използва спорадично и Белингам започна само в два мача от Бундеслигата. Треньорът в момента предпочита да залага на Марсел Забитцер и Феликс Нмеча.

Според "Билд" Аморим смята, че със своите физически данни Джоуб ще пасне идеално на неговата схема и стила на игра на Манчестър Юнайтед.

