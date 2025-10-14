Популярни
»
  Манчестър Юнайтед
  2. Манчестър Юнайтед
Тежката серия за Каземиро е лоша новина за Манчестър Юнайтед

  • 14 окт 2025 | 18:42
  • 552
  • 0

Опитният Каземиро е под въпрос за дербито на своя Манчестър Юнайтед срещу Ливърпул в неделя. “Манчестър ивнинг нюз” отчита, че 33-годишният футболист игра без смяна и в двете контроли на Бразилия в Азия тези дни - 5:0 срещу Република Корея и 2:3 срещу Япония. Сега на него му предстои пътуване обратно до Европа.

Всичко това вероятно ще го направи изтощен, като не е ясно и колко пълноценни тренировки би имал той до двубоя на “Анфийлд”.

Ето защо се очаква мениджърът Рубен Аморим да не залага кой знае колко на Каземиро, имайки предвид и факта, че шампионите на Премиър лийг са изключително активни в пресата. Досега през кампанията бившият полузащитник на Реал Мадрид е взел участие в шест от седемте мача на тима в първенството.

Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония
Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

  • 14 окт 2025 | 15:56
  • 11705
  • 6
Полиция нахлу в съблекалнята на квалификационен мач за Мондиала

  • 14 окт 2025 | 15:37
  • 1088
  • 0
Плъх избяга на Куртоа по време на Уелс - Белгия

  • 14 окт 2025 | 15:23
  • 2129
  • 1
Ван Бастен разочарован от Френки де Йонг

  • 14 окт 2025 | 15:08
  • 1810
  • 0
Най-лудите правила и формати във футболните лиги по света

  • 14 окт 2025 | 14:54
  • 1868
  • 1
Конате вече не е приоритет за Реал, "белите" се насочват към негов съотборник

  • 14 окт 2025 | 14:52
  • 3032
  • 1
България (U21) 1:1 Чехия (U21), "лъвчетата" изравниха

  • 14 окт 2025 | 18:10
  • 6673
  • 2
Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

  • 14 окт 2025 | 16:11
  • 14310
  • 18
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 9014
  • 9
Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 32488
  • 85
Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 22798
  • 138
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 14665
  • 28