Тежката серия за Каземиро е лоша новина за Манчестър Юнайтед

Опитният Каземиро е под въпрос за дербито на своя Манчестър Юнайтед срещу Ливърпул в неделя. “Манчестър ивнинг нюз” отчита, че 33-годишният футболист игра без смяна и в двете контроли на Бразилия в Азия тези дни - 5:0 срещу Република Корея и 2:3 срещу Япония. Сега на него му предстои пътуване обратно до Европа.

Всичко това вероятно ще го направи изтощен, като не е ясно и колко пълноценни тренировки би имал той до двубоя на “Анфийлд”.

Ето защо се очаква мениджърът Рубен Аморим да не залага кой знае колко на Каземиро, имайки предвид и факта, че шампионите на Премиър лийг са изключително активни в пресата. Досега през кампанията бившият полузащитник на Реал Мадрид е взел участие в шест от седемте мача на тима в първенството.

