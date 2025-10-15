Ман Юнайтед готов да задържи Каземиро, ако намали заплатата си

Манчестър Юнайтед обмисля възможността да задържи Каземиро в състава си, но само при условие, че бразилецът се съгласи на намаление на заплатата си. Той остава ключова фигура под ръководството на мениджъра Рубен Аморим, но договорът му изтича и на този етап бъдещето му остава несигурно.

Според информация на ESPN, халфът най-вероятно ще трябва да приеме по-ниско възнаграждение, ако иска да остане на „Олд Трафорд“. Клубът продължава политиката си за намаляване на разходите за заплати и се разделя с някои от най-високоплатените си играчи.

Смята се, че Рубен Аморим планира сериозна промяна в халфовата линия и 33-годишният футболист вероятно не влиза в дългосрочните му планове, въпреки безспорните си качества и огромен опит.

Говори се, че неговият съотборник Хари Магуайър е в сходна ситуация. Новият договор, който се очаква да му бъде предложен, също ще бъде с по-ниска заплата, която да отговаря на приноса му към отбора. Така Каземиро и Магуайър са изправени пред избор – да напуснат в залеза на кариерите си или да останат в Юнайтед и да се опитат да помогнат за възраждането на тима.

Снимки: Gettyimages