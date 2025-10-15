Ливърпул се подготвя за договор, с който ще изпревари грандовете от Манчестър

Налице за всички предпоставки Ливърпул да подпише такъв нов спонсорски договор, с който да постави рекорд в Премиър лийг. Споразумението със сегашния спонсор на фланелките на отбора - Standard Chartered, изтича пред лятото на 2027 година, но банката има предимството да удължи контракта, в случай че предложи същата сума, която е оферирал друг кандидат. Според "Сън" съвсем скоро двете страни могат да се споразумеят за нов договор, но това на означава, че от "Анфийлд" не проучват и други възможности, включително от конкурентни банки.

Името на Standard Chartered стои на предната страна на фланелките на Ливърпул от 2010 година. Според сега действащия договор мърсисайдци получават от банката по 50 милиона паунда на година. На "Анфийлд" обаче ще настояват за 70 милиона годишно и "Сън" твърди, че това е постижима цел. Ако подпише при такива условия, Ливърпул ще счупи рекорда на Премиър лийг в това отношение. В момента Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити получават по 60 милиона паунда годишно съответно от Snapdragon и Etihad Airways.