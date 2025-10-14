Гакпо е оптимист след трите поражения: Ще намерим начин да продължим напред

Английският футболен шампион Ливърпул ще намери начин да излезе от неприятната ситуация, тъй като разполага с отбора и играчите за това, сигурен е нападателят Коди Гакпо. Мърсисайдци стартираха безупречно новия сезон във Висшата лига, но в рамките на седем дни загуби последователно срещу Кристъл Палас, Галатасарай и Челси.

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Петте поредни победи в началото оставят Ливърпул на добра позиция - с точка зад лидера в класирането на Висшата лига Арсенал. Следващото предизвикателство пред "червените" е домакинство на големия регионален съперник Манчестър Юнайтед. Двубоят е насрочен за тази неделя от 18:30 часа българско време.

"Винаги е трудно с толкова много нови, които трябва да се адаптират", заяви той за Premier League Productions.

Конате също отпадна от състава на Франция и се завърна в Ливърпул

"Загубихме и част от футболистите от миналата година, а те бяха дълго време при нас. Говоря за играчи с богат опит като Лучо (Луис Диас), Дарвин (Нунес), Джарел (Куанса) и Харви (Елиът). Те трябваше да бъдат заменени с други и по някакъв начин трябва да паснат на отбора. Мисля, че този процес върви добре. Опознаваме се все повече и повече. Жалко, че Алекс (Исак) не направи лятна подготовка с нас. Смятам, че ще намерим начин да продължим напред", каза още той.

"Защитаваме титла и целта ни е да го направим успешно. Имаме състава за това, имаме и много добри футболисти. Иска ни се и да стигнем по-напред в Шампионската лига. Играем в четири турнира и целта ни са четири купи. Това важи за всеки сезон. Знам, че имаме добър отбор и можем да се борим на всеки фронт", продължи Гакпо.

Коди Гакпо посочи Лионел Меси за свой идол

Нидерландецът пристигна в Ливърпул на 1 януари 2023 с трансфер от ПСВ Айндховен на стойност 42 милиона евро. До момента той има 138 мача, 43 гола и 18 асистенции за мърсисайдци.

"Трансферът стана много бързо. Тъкмо беше завършило световното първенство за нас, след като отпаднахме от Аржентина. Беше 22-и или 23-и декември и аз почивах в Дубай. Една сутрин получих обаждане от брат ми и агента ми, които ми казаха, че към мен има сериозен интерес от Ливърпул. Много се зарадвах, но не смеех да празнувам, защото преди това отпадна друго предложение от различен клуб", заяви Гакпо.

"Останах още един ден в Дубай и се прибрах за Коледа. След това всичко се случи много бързо, за около четири дни. Знаех, че това е правилният момент за трансфера и се чувствах много спокоен. За мен това бе знак от Господ, че съм на правилното място", продължи нидерландският национал.

"До момента най-радостният ми миг е от мача с Тотнъм, когато станахме шампиони. Изведнъж вече знаехме, че сме първенци, а не всеки изпитва това чувство. Беше и от голямо значение това, че го направихме като домакини. След това гостувахме на Челси, така че държахме да си довършим работата у дома, с нашите фенове. Всички бяхме наясно, че това е денят. Получи се прекрасен празник за всички, свързани с Ливърпул", завърши Гакпо.

