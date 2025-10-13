Неста: Ван Дайк е най-добрият защитник в света

Легендарният централен защитник и световен шампион с италианския национален отбор Алесандро Неста посочи Вирджил ван Дайк за най-добър бранител в днешни времена. Двукратният носител на трофея в Шампионската лига заяви, че постоянството отличава нидерландеца от всички други в момента.

През миналия сезон Ван Дайк спечели втората си титла на Англия с Ливърпул, с който има и трофей от Шампионската лига.

"Лично според мен в момента Ван Дайк е най-добрият централен защитник в света. Казвам го, защото той показва едно и също ниво година след година, сезон след сезон. Прави го във Висшата лига, а това в момента е най-силното и най-трудно първенство в света. Според мен той е най-добрият", заяви Неста, цитиран на клубния уебсайт на Ливърпул.

Мърсисайдци привлякоха Ван Дайк през 2018 от Саутхамптън. Той има 329 мача и 29 попадения. Освен това нидерландецът вдигна осем значими трофея с "червените".