Собственикът на Кристъл Палас обясни защо в крайна сметка спря трансфера на Геи в Ливърпул

Стив Периш, който е президент и съсобственик на Кристъл Палас, даде обяснението си за решението в последния момент да блокира трансфера на Марк Геи в Ливърпул. Бизнесменът бе приел офертата на шампионите от 35 милиона паунда за капитана на лондончани, чийто договор изтича след края на настоящия сезон. В последния момент обаче Периш се отказа от сделката, като английските медии имаха две обяснение за решението му - намесата на Оливер Гласнер, който е заплашил, че може да напусне мениджърския пост, ако Геи бъде продаден, както и неуспешния опит на клуба да намери подходящ заместник на английския национал.

Ето какво обяснение даде самият Периш, който призна, че е бил посъветван да задържи бранителя: “Това бе трудно решение. В такива случаи няма черно и бяло. В крайна сметка реших, че въз основа на съветите, които получих, и на това, което мисля, ще имаме по-добър сезон, ако задържим Марк. Ние не гадаем. Ако погледнете рационално каква е стойността на мястото ни във Висшата лига и добавите факта, че участваме за първи път в Лигата на конференция, ще се съгласите, че това е доста необичаен набор от обстоятелства, който ни кара да задържим играча. Ако се борехме за това да завършим на 10-о или 14-о място и разликата между тези позиции щеше да се определи от това дали да задържим Марк, или да го пуснем, тогава вероятно щяхме да изберем да вземем парите”.