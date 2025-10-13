Гюндоган: Тези, които критикуват Виртц, не разбират от футбол

Бившият играч на Манчестър Сити Илкай Гюндоган се изказа в защита на Флориан Виртц. 22-годишният германец бе определян като един от най-големите футболни таланти, но все още не може да го покаже в Ливърпул.

“С тази толкова висока трансферна сума беше донякъде ясно, че нещата ще станат много шумни в Англия. За съжаление, такъв е бизнесът в днешно време. Фло няма вина за това, че струва толкова много. Въпреки това, е разбираемо хората да очакват много от него. Това, което прочетох обаче, е, че във всички турнири няма играч от Висшата лига, който да е създал повече възможности от него”, заяви Гюндоган, който от лятото играе в Галатасарай.

“Бих искал да видя малко по-задълбочен анализ, не само да се фокусира върху асистенции и голове. Всеки, който не вижда невероятните качества на Фло, не разбира много от футбол. Да бъде наречен трансферно разочарование е напълно преувеличено.

Сигурен съм, че головете и асистенциите ще дойдат много скоро - ако не през октомври, през ноември и след това. Няма играч или човек, който да може напълно да изолира толкова много шум, винаги ти се отразява. Аз вярвам, че Фло, като човек и с този невероятен талант, ще премине през тази фаза. Това ще бъде изключително важно за германския национален отбор. Лично аз нямам съмнения и го виждам просто като въпрос на време”, допълни той в интервю за “Билд”.