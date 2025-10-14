Популярни
От Ливърпул са размислили за Киеза

  • 14 окт 2025 | 19:20
  • 431
Ливърпул е променил позицията си относно бъдещето на нападателя Федерико Киеза в клуба, според Football Insider. Англичаните преди това са били готови да пуснат 27-годишното крило в друг клуб през януари, за да получи игрово време. В момента обаче Ливърпул възнамерява да задържи Киеза, тъй като той се е превърнал във важна част от отбора.

Гакпо е оптимист след трите поражения: Ще намерим начин да продължим напред
Гакпо е оптимист след трите поражения: Ще намерим начин да продължим напред

Италианецът се присъедини към английския клуб през лятото на 2024 г. През този сезон той записа шест участия във всички състезания, като отбеляза два гола и направи две асистенции. Договорът му с клуба е до лятото на 2028 г.  Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 14 милиона евро.

Снимки: Gettyimages

