От Ливърпул са размислили за Киеза

Ливърпул е променил позицията си относно бъдещето на нападателя Федерико Киеза в клуба, според Football Insider. Англичаните преди това са били готови да пуснат 27-годишното крило в друг клуб през януари, за да получи игрово време. В момента обаче Ливърпул възнамерява да задържи Киеза, тъй като той се е превърнал във важна част от отбора.

Италианецът се присъедини към английския клуб през лятото на 2024 г. През този сезон той записа шест участия във всички състезания, като отбеляза два гола и направи две асистенции. Договорът му с клуба е до лятото на 2028 г. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 14 милиона евро.

Снимки: Gettyimages