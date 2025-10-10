Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 696
  • 0
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Темата за евентуалната продажба на Манчестър Юнайтед има своето развитие. Турки Ал-Шейх, който е председател на Генералния орган за развлечения (GEA), ведомство на саудитското правителство, и съветник в Кралския двор с ранг министър, пръв публикува информацията, че собствениците на 20-кратните шампиони на Англия са в напреднали преговори за продажбата на клуба на нов инвеститор. Голяма част от медиите на Острова останаха изненадани от тази новина и се позоваха на свои източници, които са близки до клуба, за да обявят, че на “Олд Трафорд” не се говори за подобна продажба и ако има преговори, те са държани в дълбока тайна. След големия отзвук, който предизвика, Турки Ал-Шейх, даде нови важни подробности. В друга своя публикация представителят на Кралската фамилия подчерта, че самият той няма интерес да придобие Манчестър Юнайтед и кандидат-купувачите не са от Саудитска Арабия.

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

“Вчерашната ми публикация за потенциалната продажба на Манчестър Юнайтед означаваше едно: клубът е в напреднала фаза на преговори с нов инвеститор. Само да уточня, че аз не съм инвеститорът, нито пък той е от моята страна. Публикувам това като фен, който желае сделката да се осъществи, макар че не е задължително това да се случи”, написа Турки Ал-Шейх.

Според “Дейли Мейл” въпросният инвеститор е от Обединените арабски емирства. Кандидатите дори вече са говорили с бивши играчи на Манчестър Юнайтед, които да служат като посредници.

В Англия отрекоха появилата се сензационна новина за Ман Юнайтед
В Англия отрекоха появилата се сензационна новина за Ман Юнайтед

“Мирър” твърди, че семейство Глейзър са готови да продадат дела си срещу рекордна оферта от над 5 милиарда паунда. Клубът в момента се оценява на около 2 милиарда. Друг вариант е американците да продадат отново само дял. Преди година това се случи и със сър Джим Ратклиф, който откупи 27.7% от клуба.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Изгонените от Аморим "разцъфнаха" в новите си отбори

Изгонените от Аморим "разцъфнаха" в новите си отбори

  • 10 окт 2025 | 03:56
  • 8240
  • 0
Куман: Спечелихме с 4:0, не ме интересува какво мислите

Куман: Спечелихме с 4:0, не ме интересува какво мислите

  • 10 окт 2025 | 03:27
  • 3607
  • 0
Тухел разкритикува английските фенове: Тъжно е…

Тухел разкритикува английските фенове: Тъжно е…

  • 10 окт 2025 | 02:53
  • 3822
  • 1
Кристанте се надява стадионът в Удине да е пълен за мача с Израел след примирието с Палестина

Кристанте се надява стадионът в Удине да е пълен за мача с Израел след примирието с Палестина

  • 10 окт 2025 | 02:02
  • 753
  • 0
Жиелински донесе успех на Полша над Нова Зеландия в контрола

Жиелински донесе успех на Полша над Нова Зеландия в контрола

  • 10 окт 2025 | 01:08
  • 1245
  • 0
Впечатляващ успех над Черна гора запази надеждите на Фарьорски острови

Впечатляващ успех над Черна гора запази надеждите на Фарьорски острови

  • 10 окт 2025 | 00:50
  • 2433
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

  • 9 окт 2025 | 21:48
  • 116358
  • 196
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 3812
  • 3
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 277
  • 0
Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 07:00
  • 3728
  • 0
Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

  • 10 окт 2025 | 07:28
  • 3022
  • 0