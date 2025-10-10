Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Темата за евентуалната продажба на Манчестър Юнайтед има своето развитие. Турки Ал-Шейх, който е председател на Генералния орган за развлечения (GEA), ведомство на саудитското правителство, и съветник в Кралския двор с ранг министър, пръв публикува информацията, че собствениците на 20-кратните шампиони на Англия са в напреднали преговори за продажбата на клуба на нов инвеститор. Голяма част от медиите на Острова останаха изненадани от тази новина и се позоваха на свои източници, които са близки до клуба, за да обявят, че на “Олд Трафорд” не се говори за подобна продажба и ако има преговори, те са държани в дълбока тайна. След големия отзвук, който предизвика, Турки Ал-Шейх, даде нови важни подробности. В друга своя публикация представителят на Кралската фамилия подчерта, че самият той няма интерес да придобие Манчестър Юнайтед и кандидат-купувачите не са от Саудитска Арабия.

“Вчерашната ми публикация за потенциалната продажба на Манчестър Юнайтед означаваше едно: клубът е в напреднала фаза на преговори с нов инвеститор. Само да уточня, че аз не съм инвеститорът, нито пък той е от моята страна. Публикувам това като фен, който желае сделката да се осъществи, макар че не е задължително това да се случи”, написа Турки Ал-Шейх.

Според “Дейли Мейл” въпросният инвеститор е от Обединените арабски емирства. Кандидатите дори вече са говорили с бивши играчи на Манчестър Юнайтед, които да служат като посредници.

“Мирър” твърди, че семейство Глейзър са готови да продадат дела си срещу рекордна оферта от над 5 милиарда паунда. Клубът в момента се оценява на около 2 милиарда. Друг вариант е американците да продадат отново само дял. Преди година това се случи и със сър Джим Ратклиф, който откупи 27.7% от клуба.