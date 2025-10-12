Магуайър готов да отхвърли впечатляващо предложение от Саудитска Арабия, за да остане в Ман Юнайтед

Централният защитник на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър е готов да отхвърли грандиозно предложение от 500 хиляди паунда на седмица от тимове от Саудитска Арабия, ако получи предложение за нов договор от страна на “червените дяволи”, съобщава английската преса. Настоящият контракт на бранителя изтича в края на сезона, а сериозен интерес към услугите му проявяват от Ал-Насър, където би могъл отново да бъде съотборник с Кристиано Роналдо, както и от Ал-Етифак.

Манчестър Юнайтед и Магуайър вече преговарят за нов договор

Магуайър, който ще навърши 33 години през март, е изкушен от идеята за подобен доходоносен вариант, но в същото време е категоричен, че подобна оферта дори няма да бъде разглеждана, ако от “Олд Трафорд” пожелаят да го задържат и след лятото. Шефовете на Манчестър Юнайтед все още обмислят своя подход в ситуацията, но предложение към защитника за нов договор стои на дневен ред и се обмисля сериозно, а разговори между двете страни вероятно ще бъдат проведени през следващите седмици. Мениджърът на “червените дяволи” Рубен Аморим също е привърженик на идеята играча да остане в тима.

Хари Магуайър бе привлечен в тима за 80 милиона паунда от Лестър през лятото на 2019 година, когато начело на отбора бе Оле Гунар Солскяер. Само няколко месеца по-късно той получи и капитанската лента на тима, но слаби изяви и много критики към него постепенно доведоха до влошаване на формата му. Лентата му бе отнета от Ерик тен Хаг, който я даде на Бруно Фернандеш, но шест години по-късно Магуайър продължава да е част от Манчестър Юнайтед.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages