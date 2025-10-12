Популярни
  3. Кристъл Палас затваря вратата за цел на Рубен Аморим

Кристъл Палас затваря вратата за цел на Рубен Аморим

  • 12 окт 2025 | 17:59
Въпреки усилията си, Рубен Аморим не успя да привлече полузащитник за Манчестър Юнайтед и се фокусира единствено върху привличането на трима класни нападатели – Шешко, Матеус Куня и Мбемо. А относно халфовете, според английската преса, Брайтън са отказали оферта за Балеба, а Кристъл Палас – за Адам Уортън.

Месец след затварянето на летния трансферен прозорец Стив Париш, съсобственик на Палас, увери, че Уордън е доволен в клуба, който дори за първи път тази година играе в Европа - в Лигата на конференциите. Въпреки това той призна, че един ден играчът със сигурност ще иска да премине на по-високо ниво.

„Мисля, че Адам ще иска да играе в Шампионската лига в даден момент – или с нас, ако успеем да го постигнем, или вероятно с друг клуб. Той е изключителен талант. Мисля, че в момента, и не мога да говоря от името на Адам, но мисля, че той е фокусиран върху времето си в Кристъл Палас“, започна той в изявление за talkSPORT, припомняйки, че играчът е имал физически проблеми през сезон 2024/25.

„През миналия сезон той имаше принудителна почивка поради проблеми в ингвиналната област, които много млади играчи имат. Мисля, че този сезон той е напълно фокусиран върху играта, влизането в английския национален отбор, титулярното място в нашия клуб и гарантирането, че може да покаже това в събота, неделя, четвъртък и неделя. В момента програмата ни е трудна“, каза Париш, уверявайки, че играчът не е искал да напуска.

„Мисля, че той е много отдаден на клуба. Не знам откъде идва цялата тази история. Няма натиск върху нас да го продадем и мисля, че няма и реален натиск от страна на играча“, завърши той.

