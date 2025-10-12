В Ман Юнайтед са приготвили оферта за халф още през януари

Популярни
  • 12 окт 2025 | 16:05
  • 418
  • 0
От Манчестър Юнайтед планират да отправят оферта на стойност 60 милиона паунда още през януари за звезда на Кристъл Палас Адам Уортън, твърди “Мирър”. 21-годишният вътрешен полузащитник е следен стриктно от Рубен Аморим и скаутите на тима през последните седмици и той е определен като един фаворитите на хората на “Олд Трафорд” в желанието им да се подсилят в средата на терена. Ако този опит за привличането на новоизлюпения английски национал през зимата не сполучи, то “червените дяволи” ще се завърнат през лятото. Именно Уортън се е превърнал в цел номер едно в последните седмици, след като доскоро се смяташе, че такава е Карлос Балеба от Брайтън. Сривът във формата на играча на “чайките” през настоящата кампания обаче е убедило хората в Манчестър, че халфът няма достатъчно здрава психика, за да успее в Юнайтед.

Магуайър готов да отхвърли впечатляващо предложение от Саудитска Арабия, за да остане в Ман Юнайтед
20-кратните шампиони смятат да финансират част от сделката за Уортън чрез раздяла с Коби Мейно, който все по-рядко получава шансове за изява от Аморим и почти сигурно ще иска да напусне още през зимата, за да търси повече игрово време. През следващото лято Манчестър Юнайтед ще бъде напуснат от Каземиро, чийто договор изтича, а все по-настоятелни са спекулациите, че може да бъде последван и от капитана Бруно Фернандеш, към когото продължава да има много силен интерес от Саудитска Арабия.

Снимки: Imago

