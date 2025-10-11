В Манчестър Юнайтед вече обмислят раздяла с Бруно Фернандеш

Манчестър Юнайтед обмисля раздяла с най-голямата си звезда в последните сезони - Бруно Фернандеш. На "Олд Трафорд" осъзнават, че са пропуснали златна възможност за рекордна продажба на своя капитан и сега източници от клуба твърдят, че трансфер през следващата година вече е напълно възможен.

През летния трансферен прозорец „червените дяволи“ можеха да получат до 100 милиона паунда, ако португалецът беше приел оферта от Саудитска Арабия. Той обаче предпочете да остане в Юнайтед с амбицията най-накрая да изведе отбора до значими успехи. От своя страна, ръководството не го е притискало да приеме предложението.

Още тогава е било ясно, че подобна колосална оферта едва ли ще се появи отново, макар че нов интерес от саудитски клубове не е изключен. През последната седмица се появиха нови спекулации за предстояща оферта от Саудитска Арабия, но се смята, че Фернандеш все още не е склонен на подобен трансфер.

Вътрешни източници са категорични, че няма развитие по казуса и за момента както играчът, така и клубът остават взаимно ангажирани. Очакванията са той да остане в отбора до края на настоящия сезон. След това обаче всичко може да се случи.

Договорът на Фернандеш на „Олд Трафорд“ е до 2027 г., като клубът има опция за удължаването му с още една година. Въпреки това липсва яснота какво ще се случи след края на този сезон. Според източници, самият играч би бил по-отворен към напускане, ако дестинацията е друг водещ европейски клуб. Шансът за трансфер на стойност 100 милиона паунда обаче вече е пропуснат. Ако Бруно напусне в бъдеще, Юнайтед може да не получи дори половината от тази сума.

Ситуацията едва ли ще се изясни преди края на кампанията. Очаква се Фернандеш да остане напълно концентриран върху постигането на успехи с Юнайтед, а спекулациите за бъдещето му ще бъдат разгледани на по-късен етап.

