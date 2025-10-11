Аморим срещу Артета: Какво показва статистиката на двамата треньори след 50 мача?

Сър Джим Ратклиф смята, че Рубен Аморим се нуждае от търпение, тъй като Арсенал също даде шанс на Микел Артета въпреки колебливото начало. Босът на „червените дяволи" е на мнение, че „мизерното“ начало на испанския специалист на „Емиратс" доказва, че трябва да има търпение към силно критикувания старши треньор на Манчестър Юнайтед. Но какво показва сравнението на първите 50 мача на двамата специалисти?

Рубен трябва да докаже, че е страхотен треньор в рамките на три години. Във футбола успехът не идва за една нощ. Нужни са три години. Нека погледнем Артета. Първите му няколко години бяха ужасни. – заяви миноритарният собственик на Манчестър Юнайтед в подкаста The Business.

Оттогава Артета оправда доверието на клуба и превърна Арсенал в постоянен претендент за титлата в Премиър лийг. Но дали Аморим също ще поведе Манчестър Юнайтед по пътя към дългосрочен успех? И какво разкрива статистиката на двамата треньори след 50 мача?

Сравнение на резултатите

Въпреки че Арсенал по време на първите 50 мача на Артета (между декември 2019 г. и април 2021 г.) беше далеч от сегашната си форма, техният баланс все пак беше значително по-добър от този на Манчестър Юнайтед под ръководството на Аморим.

Артета спечели 27 от първите си 50 мача, докато Аморим има само 19 победи. Артета загуби 13 пъти, а Аморим – 19, докато равенствата бяха 12-10 в полза на испанеца.

Броят на отбелязаните голове е почти идентичен: Арсенал вкара 79 пъти, а Манчестър Юнайтед – 78. В графата на допуснатите голове обаче разликата е огромна: отборът на Аморим допусна почти 60 процента повече, общо 76 гола.

По време на първите 50 мача на Артета, Арсенал запази суха мрежа в 18 случая, което още тогава показа, че треньорът е способен да стабилизира защитата. За разлика от това, Манчестър Юнайтед на Аморим има само осем такива мача, като същевременно е допуснал три или повече гола девет пъти – това се е случвало само три пъти под ръководството на Артета в Арсенал.

Класиране в лигата и трофеи

Артета пое отбор, който беше на 10-то място през декември 2019 г. Манчестър Юнайтед беше още по-назад, на 14-то място, когато пристигна Аморим.

Артета донякъде подобри ситуацията, въпреки че осмото място на Арсенал в края на първия му сезон, прекъснат от пандемията от Ковид, все още беше най-лошият резултат на клуба от сезон 1992/93. В дебютния си сезон Манчестър Юнайтед на Аморим се представи още по-слабо, завършвайки на 15-то място – което е негативен клубен рекорд. Докато отборът на Артета събра 56 точки в първия си сезон, Юнайтед завърши сезона само с 42.

И двамата мениджъри достигнаха до финал за купа в края на първия си сезон. Докато Артета поведе Арсенал до победа в Купата на Англия – побеждавайки Челси на финала и Манчестър Сити на полуфинала – отборът на Аморим загуби финала на Лига Европа срещу Тотнъм.

Артета не успя да подобри осмото място и в първия си пълен сезон, като Арсенал завърши на същото място в таблицата. По време на 50-ия си мач, загуба с 3:0 от Ливърпул през април 2021 г., отборът беше на девето място – само едно място по-напред от Манчестър Юнайтед на 50-ия мач на Аморим.

Прилагани формации

Артета се оказа прагматичен по време на спечелването на Купата на Англия: той изостави предпочитаната формация 4-2-3-1 (която по-късно еволюира в 4-3-3) и премина към система с трима защитници. Той обясни това с факта, че по този начин е успял да извлече максимума от тогавашния състав.

За разлика от това, Аморим прилага много по-строг подход и въпреки външния натиск се придържа към предпочитаната си формация 3-4-2-1. Докато Артета изпробва няколко различни формации в първите си 50 мача, Аморим последователно използва системата с трима защитници, като единственото отклонение е 3-4-3, използвано само пет пъти.

Сравнение на съставите

От първия стартов състав на испанския треньор в Арсенал днес само Букайо Сака остава в клуба. Английският национал игра като ляв бек при равенството 1:1 срещу Борнемут през декември 2019 г.

В Манчестър Юнайтед също имаше значително движение на играчи под ръководството на португалския треньор, макар и за по-кратък период. От стартовия състав при първото равенство 1:1 срещу Ипсуич, петима вече са напуснали (под наем или за постоянно): Андре Онана, Джони Еванс, Кристиан Ериксен, Алехандро Гарначо и Маркъс Рашфорд.

При Артета трансформацията в началото беше по-бавна, въпреки че на 50-ия му мач, при загубата от Ливърпул, вече играеха Габриел Магаляеш, Мартин Йодегор и Томас Партей.

Рубен Аморим отбеляза своя петдесети мач начело на Манчестър Юнайтед с победа, след като отборът му победи Съндърланд с 2:0 миналия уикенд. В стартовия състав бяха включени и три нови попълнения.

Разходи за трансфери

Разходите за трансфери на Арсенал нараснаха значително през последните години, което кулминира в рекордните 257 милиона паунда, похарчени през лятото. Разходите на клуба обаче бяха много по-скромни по време на първите 50 мача на Микел Артета.

Артета в началото разчиташе предимно на играчи под наем и безплатни трансфери, като общо бяха похарчени само 81,5 милиона паунда за два трансферни прозореца. Томас Партей и Габриел Магаляеш бяха единствените, които бяха привлечени за значителни суми.

За разлика от това, Манчестър Юнайтед под ръководството на Аморим привлече по-малко играчи, но похарчи значително повече за трансферни такси. Бенямин Шешко, Брайън Мбеумо, Матеус Куня, Сене Леменс, Диего Леон и Айдън Хевън пристигнаха за общо 232,4 милиона паунда, което далеч надхвърля разходите на Арсенал през първите два трансферни прозореца на Артета.

Що се отнася до продажбите, Арсенал по време на първите 50 мача на Артета получи пари само за един играч, Емилиано Мартинес, който беше продаден на Астън Вила за 17 милиона паунда.

Манчестър Юнайтед беше по-успешен в това отношение, като прибра 61,7 милиона паунда от продажбите на Алехандро Гарначо и Антони.

Снимки: Imago