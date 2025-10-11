Популярни
Милан предлага нов договор на Томори

  • 11 окт 2025 | 07:03
Фикайо Томори е в процес на преговори с ръководството на Милан за подновяване на своя договор. Английският защитник се представя изключително силно за „росонерите“ под ръководството на новия треньор Пауло Фонсека и това е убедило ръководството да го обвърже за по-дълъг период.

Фонсека разчита сериозно на Томори и неговата ключова роля в отбора вече е призната от ръководството на Милан.

Въпреки че настоящият му контракт е до 2027 г., италианското издание "Тутомеркато" съобщава, че агентите на Томори вече са провели няколко срещи с представители на клуба. Целта е да се обсъди възможността за удължаване и подобряване на условията по договора му.

И от двете страни на масата за преговори има увереност, че скоро ще бъде постигнато споразумение.

Снимки: Gettyimages

