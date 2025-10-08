Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ибрахимович: Иска ми се да бях тренирал при Фъргюсън и Клоп, ще стискам палци на Бразилия и Анчелоти

Ибрахимович: Иска ми се да бях тренирал при Фъргюсън и Клоп, ще стискам палци на Бразилия и Анчелоти

  • 8 окт 2025 | 16:53
  • 743
  • 0
Ибрахимович: Иска ми се да бях тренирал при Фъргюсън и Клоп, ще стискам палци на Бразилия и Анчелоти

Главният съветник на собствениците на Милан Златан Ибрахимович беше специален гост на футболния форум на Европейската клубна асоциация в Рим, като имаше възможност да говори по най-различни теми.

Легендарният нападател беше попитан за треньорите, които е имал през своята футболна кариера, както и за фаворита си на Мондиал 2026. “Имах късмета да работя с най-добрите като Фабио Капело, Жозе Моуриньо и Джосеп Гуардиола. Всеки промени футбола по свой собствен начин. Анчелоти също беше важен. Фъргюсън и Клоп са треньорите, с които ми се иска да бях работил. Кой ще спечели Световното първенство? Добър въпрос. Швеция не се е класирала, така че се надявам да спечели Бразилия заради моя приятел Анчелоти, стискам му палци. Всичко, до което той се докосне, се превръща в злато. Да видим дали може да направи същото и с Бразилия”, отговори той.

Някогашният голмайстор на Пари Сен Жермен също така коментира историческия триумф на клуба в Шампионската лига. “Играл съм за пет от най-големите клубове в света: Милан, Интер, Ювентус, Барселона и ПСЖ. Запознат съм с целия проект на ПСЖ, като беше прекрасно да видя трансформацията на клуба. ПСЖ се справи добре, като спечели ШЛ. Трудно е да се направи два поредни път, но там са способни на това. Настоящият ми клуб не е в турнира, така че трябва да подкрепям други. Може би някой от бившите ми клубове, но не ми е лесно. Всеки път, щом говоря за това, си припомням, че не съм спечелил ШЛ. Въпреки това хората помнят мен повече от 90% от играчите, които са печелили турнира”, заяви бившият шведски национал.

Златан обсъди и все по-актуалната тема за нарастването на броя мачове, които съвременните футболисти играят. “Като бивш футболист, казвам ви, че исках да играя възможно най-много. Когато мачовете са по-малко, хората искат повече мачове. Когато е обратното, те се оплакват, че срещите били твърде много. Аз обаче мисля, че многото двубои са добри за футболистите. Въпреки това те трябва да бъдат пазени чрез добра организация и да се създаде програма, която да отговаря на нуждите им. Всеки тим има 25 играчи, но ако поиска, може да разполага с повече. Така че ако не използваш всички и винаги използваш едни и същи 11, може да имаш трудности

В националния отбор пък играеш с гордост, защото представляваш страната си. Тук също всичко може да е гладко, ако се уважават нуждите на играчите. Стига програмата да има смисъл, всичко е възможно. Новият формат в Шампионската лига е фантастична идея. Какво искат да гледат феновете? Повече мачове. Сега тренировките и подготовката са на наистина високо и професионално ниво, така че не съм притеснен за всички тези двубои”, обясни той.

Ибрахимович също така подчерта, че изпитва удолоствие от настоящата си роля на съветник на Милан. “Много ми е интересно и научавам доста неща. Сега гледам нещата от различна перспектива. Честно казано, не изпитвам същия адреналин и затова ходя на фитнес всеки ден. Така или иначе, научавам много неща и имам различна перспектива. Когато все още бях футболист, аз си мислех: “Защо не можем да правим това или онова?” Сега обаче съм от другата страна и разбирам всичко, така че гледам по-реалистично на нещата”, добави консултантът на “росонерите”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

"Ти ли го направи?" Как Мбапе отговори на въпроса на майка си

"Ти ли го направи?" Как Мбапе отговори на въпроса на майка си

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 2549
  • 2
Мемфис Депай най-накрая пристигна в лагера на Нидерландия

Мемфис Депай най-накрая пристигна в лагера на Нидерландия

  • 8 окт 2025 | 15:44
  • 537
  • 0
Джеймс Тарковски преподписа с Евертън

Джеймс Тарковски преподписа с Евертън

  • 8 окт 2025 | 15:01
  • 576
  • 0
Футболист от Ла Лига отива на съд за сексуално насилие

Футболист от Ла Лига отива на съд за сексуално насилие

  • 8 окт 2025 | 14:49
  • 910
  • 1
Хари Кейн най-вероятно ще пропусне мача с Уелс

Хари Кейн най-вероятно ще пропусне мача с Уелс

  • 8 окт 2025 | 14:43
  • 440
  • 0
Пълна лудост е да играем в Австралия, призна халф на Милан

Пълна лудост е да играем в Австралия, призна халф на Милан

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 3894
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

  • 8 окт 2025 | 15:34
  • 9539
  • 16
Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

  • 8 окт 2025 | 14:50
  • 16367
  • 32
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 3548
  • 4
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 8829
  • 22
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 35528
  • 49
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 18339
  • 21