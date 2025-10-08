Ибрахимович: Иска ми се да бях тренирал при Фъргюсън и Клоп, ще стискам палци на Бразилия и Анчелоти

Главният съветник на собствениците на Милан Златан Ибрахимович беше специален гост на футболния форум на Европейската клубна асоциация в Рим, като имаше възможност да говори по най-различни теми.

Легендарният нападател беше попитан за треньорите, които е имал през своята футболна кариера, както и за фаворита си на Мондиал 2026. “Имах късмета да работя с най-добрите като Фабио Капело, Жозе Моуриньо и Джосеп Гуардиола. Всеки промени футбола по свой собствен начин. Анчелоти също беше важен. Фъргюсън и Клоп са треньорите, с които ми се иска да бях работил. Кой ще спечели Световното първенство? Добър въпрос. Швеция не се е класирала, така че се надявам да спечели Бразилия заради моя приятел Анчелоти, стискам му палци. Всичко, до което той се докосне, се превръща в злато. Да видим дали може да направи същото и с Бразилия”, отговори той.

Някогашният голмайстор на Пари Сен Жермен също така коментира историческия триумф на клуба в Шампионската лига. “Играл съм за пет от най-големите клубове в света: Милан, Интер, Ювентус, Барселона и ПСЖ. Запознат съм с целия проект на ПСЖ, като беше прекрасно да видя трансформацията на клуба. ПСЖ се справи добре, като спечели ШЛ. Трудно е да се направи два поредни път, но там са способни на това. Настоящият ми клуб не е в турнира, така че трябва да подкрепям други. Може би някой от бившите ми клубове, но не ми е лесно. Всеки път, щом говоря за това, си припомням, че не съм спечелил ШЛ. Въпреки това хората помнят мен повече от 90% от играчите, които са печелили турнира”, заяви бившият шведски национал.

Златан обсъди и все по-актуалната тема за нарастването на броя мачове, които съвременните футболисти играят. “Като бивш футболист, казвам ви, че исках да играя възможно най-много. Когато мачовете са по-малко, хората искат повече мачове. Когато е обратното, те се оплакват, че срещите били твърде много. Аз обаче мисля, че многото двубои са добри за футболистите. Въпреки това те трябва да бъдат пазени чрез добра организация и да се създаде програма, която да отговаря на нуждите им. Всеки тим има 25 играчи, но ако поиска, може да разполага с повече. Така че ако не използваш всички и винаги използваш едни и същи 11, може да имаш трудности

В националния отбор пък играеш с гордост, защото представляваш страната си. Тук също всичко може да е гладко, ако се уважават нуждите на играчите. Стига програмата да има смисъл, всичко е възможно. Новият формат в Шампионската лига е фантастична идея. Какво искат да гледат феновете? Повече мачове. Сега тренировките и подготовката са на наистина високо и професионално ниво, така че не съм притеснен за всички тези двубои”, обясни той.

Ибрахимович също така подчерта, че изпитва удолоствие от настоящата си роля на съветник на Милан. “Много ми е интересно и научавам доста неща. Сега гледам нещата от различна перспектива. Честно казано, не изпитвам същия адреналин и затова ходя на фитнес всеки ден. Така или иначе, научавам много неща и имам различна перспектива. Когато все още бях футболист, аз си мислех: “Защо не можем да правим това или онова?” Сега обаче съм от другата страна и разбирам всичко, така че гледам по-реалистично на нещата”, добави консултантът на “росонерите”.

Снимки: Gettyimages